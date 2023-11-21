Серьезная проблема для оккупантов: какие страхи врага усилились в Крыму

Российским оккупантам в Крыму все тревожнее. На полуострове усилили патрулирование – группы военных по 4–5 человек обходят Джанкой и другие города.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен сказал 24 Каналу, что таким способом захватчики пытаются предотвратить взрывы в Крыму. В частности, 17 ноября было громко в районе аэродрома "Бельбек".

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По его словам, россияне опасаются диверсантов, поэтому усилили работу по их выявлению.

Диверсионные группы, партизаны – это для них большая проблема. Те, кто считывает информацию о размещении россиян, количестве и передает ее куда нужно. Это все есть и для россиян это действительно серьезная проблема,

– констатировал Тизенгаузен.

Кроме того, даже погода не на стороне врага. В последние дни на оккупированном полуострове штормы, повредившие много объектов.

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Поскольку Украина может использовать западное вооружение только по оккупированным территориям, полуостров, очевидно, станет самой горячей точкой для врага.

Они прекрасно понимают, что <...> Крым просто будет показательным плацдармом по уничтожению и черноморского флота, и военных объектов. Он уже таким стал,

– отметил Тизенгаузен.

Тем временем оккупационные власти предварительно отменили все массовые празднования Нового года и Рождества на полуострове. Объясняют это приоритетом безопасности.

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