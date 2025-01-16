В Курской области удалось взять в плен 27 военных врага
Операция Сил обороны в Курской области продолжается. Украинской военные продолжают пополнять обменный фонд российскими военными.
Украинские военные на Курщине взяли в плен 27 военнослужащих противника. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Десантно-штурмовые войска.
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Они добровольно сложили оружие
Воины Десантно-штурмовых войск вместе с представителями других подразделений Сил обороны Украины продолжают выполнять боевые задачи на территории Курской области. Им удалось взять в плен 27 бойцов противника.
Это офицеры, сержанты и солдаты из мотострелковых подразделений, морской пехоты, воздушно-десантных войск и других воинских частей, представители разных регионов России и временно оккупированного города Севастополь,
– сообщили в Десантно-штурмовых войсках.
Там также отметили, что российские военные добровольно сложили оружие и спасли себе жизнь. Наши воины также оказали первую домедицинскую помощь тем, кто в ней нуждался.
Наши защитники призывают российских военных не сопротивляться и сдаваться в плен, ведь Украина воюет в соответствии с нормами Международного гуманитарного права и не уничтожает тех, кто решил добровольно сдаться.