В Курской области удалось взять в плен 27 военных врага

Операция Сил обороны в Курской области продолжается. Украинской военные продолжают пополнять обменный фонд российскими военными.

Украинские военные на Курщине взяли в плен 27 военнослужащих противника. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Десантно-штурмовые войска.

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Они добровольно сложили оружие

Воины Десантно-штурмовых войск вместе с представителями других подразделений Сил обороны Украины продолжают выполнять боевые задачи на территории Курской области. Им удалось взять в плен 27 бойцов противника.

Это офицеры, сержанты и солдаты из мотострелковых подразделений, морской пехоты, воздушно-десантных войск и других воинских частей, представители разных регионов России и временно оккупированного города Севастополь,

– сообщили в Десантно-штурмовых войсках.

Там также отметили, что российские военные добровольно сложили оружие и спасли себе жизнь. Наши воины также оказали первую домедицинскую помощь тем, кто в ней нуждался.

Наши защитники призывают российских военных не сопротивляться и сдаваться в плен, ведь Украина воюет в соответствии с нормами Международного гуманитарного права и не уничтожает тех, кто решил добровольно сдаться.