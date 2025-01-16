Українські військові на Курщині взяли у полон 27 військовослужбовців противника. Про це пише 24 Канал із посиланням на Десантно-штурмові війська.

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Вони добровільно склали зброю

Воїни Десантно-штурмових військ разом з представниками інших підрозділів Сил оборони України продовжують виконувати бойові завдання на території Курської області. Їм вдалося взяти у полон 27 бійців противника.

Це офіцери, сержанти та солдати з мотострілецьких підрозділів, морської піхоти, повітряно-десантних військ та інших військових частин, представники різних регіонів Росії і тимчасово окупованого міста Севастополь,

– повідомили у Десантно-штурмових військах.

Там також зазначили, що російські військові добровільно склали зброю та врятували собі життя. Наші воїни також надали першу домедичну допомогу тим, хто її потребував.

Наші захисники закликають російських військових не чинити опір й здаватися в полон, адже Україна воює відповідно до норм Міжнародного гуманітарного права і не знищує тих, хто вирішив добровільно здатися.