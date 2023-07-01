Приходится идти по телам окупантов, - Гайдай о продвижении ВСУ в Луганской области

Ситуация на Луганском направлении сейчас контролируется со стороны украинских сил. Хотя и враг активизируется на этом участке фронта. В частности, оккупанты начали чаще использовать авиабомбы.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что эти так называемые КАБы очень мощное оружие. Враг сбрасывает их с самолетов с территории, которую он контролирует.

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Гайдай подчеркнул, что разрушительная сила этих бомб очень велика, ведь после ее взрыва остается воронка радиусом более 10 метров.

Ситуация адская

На Луганском направлении сейчас оккупанты для штурмов используют подразделения "Шторм Z".

"Они хуже подготовлены, чем зеки, воевавшие в ЧВК "Вагнера", – подчеркнул Гайдай.

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К тому же, боевики одной из разбитых рот "Шторм Z" недавно жаловались, что им не поставляют боекомплект и продукты. Кроме того, якобы их трехсотых не вывозят, а двухсотых оставляют на поле боя. Также представители "Шторм Z" предполагали, что их "обнулят".

На линии боевого столкновения стоит страшный запах от двухсотых оккупантов. К тому же сейчас жаркая погода. Их никто не забирает, и россияне даже не выходят на переговоры, чтобы огласить режим тишины и убрать своих двухсотых,

– подчеркнул бывший глава Луганской ОВА.

Сергей Гайдай рассказал о ситуации на Луганском направлении: смотрите видео

Проблема в том, что когда украинские подразделения продвигаются вперед, им приходится фактически идти по телам погибших со "Шторм Z".

"А это не стремительное продвижение. Продвижение по какой-то лесополосе занимает определенное время, ведь весь путь забит этими трупами. Поэтому ситуация там адская", – отметил Сергей Гайдай.

Что известно "Шторм Z" Эти российские формирования состоят преимущественно из людей из криминальной среды. В Эти российские формирования состоят преимущественно из людей из криминальной среды. В "Шторм Z" есть собственный устав. Среди его пунктов: бойцы могут покинуть линию фронта только по истечении полугодового контракта, тяжелого ранения или смерти. Также командиры подразделений могут применять оружие, чтобы поддерживать дисциплину. Раненых бойцов "Шторм Z" обычно оставляют на поле боя.

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