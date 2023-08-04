Враг пытается оттянуть наши силы, – экс-командир ВСУ о ситуации в Луганской области
Наступление украинских военных продолжается. Поскольку основной удар Сил обороны направлен на Запорожье, российские оккупанты пытаются оттянуть защитников на Луганщину. Речь именно о линии Сватово – Кременная.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, экс-командир батальона роты "Айдар" Евгений Дикий. Как известно, на Востоке враг сосредоточил 100-тысячную группировку, которую очень тяжело сдерживать.
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"Мы очень пытались удержать эту линию теми силами, которые там стояли еще с прошлой осени. Но пришлось перебрасывать свежие силы, которые мы готовили для наступления на Юге", – рассказал Дикий.
Это была задача-минимум россиян – оттянуть украинские силы на Луганщину, чтобы ослабить наступательную группировку на Юге, где сейчас происходят основные события.
Задача-максимум врага – взять Купянск и выровнять линию фронта по реке Оскол. Однако украинские защитники этого не допустят – они грамотно построили оборону, завязанную на высотах и других естественных препятствиях.
Все зависит от ситуации на Юге
"Но все-таки ключевые события происходят на Юге – там решается судьба как минимум летней наступательной кампании, если не всей войны", – констатировал Дикий.
Соответственно, задача украинских военных – не отрывать силы от Запорожья, а максимально усиливать это направление.Оперативно о наступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме.
Наступление ВСУ продолжается: последние новости
- По состоянию на 4 августа российские оккупационные войска продолжают наступать на Востоке Украины. Также враг пытается сдержать наступление Сил обороны на Юге.
- Аналитики ISW заявили, что украинские защитники имеют успех по меньшей мере на трех направлениях – Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском.
- Россияне несут потери. Только за сутки 3 августа ВСУ ликвидировали 640 оккупантов и много их техники.