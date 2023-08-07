Большая колонна военной техники прошла через Мариуполь: где оккупанты понесли потери

Оккупанты через Мариуполь продолжают перебрасывать ресурсы на фронт. На днях по городу двигалась огромная колонна из 60 грузовиков. Хотя обычно враг направляет на фронт колонну из около 20 единиц.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко предположил, что, скорее всего, россияне пытаются пополнить свои большие потери на фронте на Таврическом направлении. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Понемногу чему-то учатся

Андрющенко отметил, что чуть раньше оккупанты привезли в Мариуполь 8 автобусов с тяжелыми ранеными из Таврического направления. По неподтвержденной информации, оккупантов там якобы накрыли HIMARS.

Этих раненых якобы тащили где-то из Херсонской области. И еще "разбрасывали" по ходу в Мелитополе, Приморске, Бердянске по Запорожской области и дотащили до Мариуполя,

– объяснил советник городского головы Мариуполя.

Куда россияне перебрасывают военные ресурсы через Мариуполь: смотрите видео

И, наверное, эти 60 единиц техники поехали туда пополнять то, что ликвидировали ВСУ. В частности, в этой колонне были грузовики с боекомплектом, автобусы с живой силой, 3 лафета с танками Т-72.

На этот раз колонна ехала в сопровождении росгвардии, не дававшей никому снимать это перемещение оккупантов. По словам Петра Андрющенко, еще 2-3 недели назад такого сопровождения не было, поэтому, видимо, россияне тоже чему-то понемногу учатся.

Какая ситуация во временно оккупированном Мариуполе

Россияне проводят в Мариуполе скрытую мобилизацию, агитируя идти в оккупационную армию в частности по контракту. Это свидетельствует о сложной ситуации с кадровым резервом в российской армии. К тому же в рядах так называемой армии "ДНР" увеличились случаи дезертирства.

Также в Мариуполе действует мощное движение сопротивления оккупационным властям. Так, украинские партизаны ликвидировали три единицы военных грузовиков врага, а также повредили месторасположение военно-инженерного подразделения оккупантов. К тому же партизаны нанесли ущерб оборудованию для изготовления так называемых "зубов дракона" на бетонном производстве.

В то же время россияне ожидают контрнаступления ВСУ и не понимают, откуда по ним украинские силы могут нанести удар. А потому у них нет представления, на какое направление фронта перебрасывать ресурсы. Кроме того, часть российского армейского корпуса была расположена вблизи Мариуполя. Однако куда бы россияне не перебрасывали свои силы, украинские военные об этом сразу же узнают и принимают соответствующие меры.