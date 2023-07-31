У самого Мариуполя еще не строятся: какие направления подходов к городу укрепляют россияне

Российские оккупанты продолжают укрепляться в Мариуполе. Враг боится наступления украинских войск.

Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, в ожидании Сил обороны Украины россияне начали суету в городе.

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"Строительство непосредственно возле Мариуполя мы пока не видим. На некоторых участках оккупанты срочно достраиваются", – отметил Андрющенко.

Так, россияне ждут ВСУ исключительно с Запорожского и Донецкого направлений.

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Сам Мариуполь плотно окружен "зубами" и блиндажами. Там постоянно тренируется гарнизон оккупантов.

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В результате взрыва 17 июля на Керченском мосту рухнул один из пролетов, поэтому его закрыли. Минтранс России рекомендовал водителям объезжать переправу по наземному маршруту через оккупированные украинские города – Мариуполь в частности.

Наряду с наплывом отдыхающих из России ситуация приближается к коллапсу. Враг не сможет быстро перебрасывать военных и технику.

"Мариуполь уже готовится встречать весь поток, который будет ехать в обе стороны – из Крыма и в него", – сказал ранее Андрющенко.

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