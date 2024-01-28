Будут промывать мозги: россияне безумными темпами строят в Мариуполе Нахимовское училище
Во временно оккупированном Мариуполе россияне строят филиал Нахимовского военно-морского училища. Оккупанты планируют его открыть к началу учебного года – осенью 2024-го.
Такое мнение 24 Каналу высказал волонтер и блогер Николай Осиченко, отметив, что в Нахимовском училище будет учиться молодежь из Мариуполя. А также в заведение будут поступать молодые люди с оккупированных территорий.
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Будут учиться гораздо больше людей
Сейчас оккупанты очень быстрыми темпами строят здание училища.
Хотел бы видеть, чтобы они также быстро строили жилье для мирных людей,
– отметил волонтер.
Нахимовское училище строят в хорошем месте – непосредственно у моря, в огромном Приморском парке.
В то же время, уже сейчас на базе так называемой морской академии готовят офицеров для военно-морских сил России. Когда же будет построено училище, там будет учиться гораздо больше людей, чем сейчас.
"Мне жаль, что нашей молодежи, которая будет там учиться, будут промывать мозги. Когда в 2022 году происходил штурм Мариуполь, то в атаку шли сначала местные жители, из которых состояли военные корпуса так называемых "ДНР" и "ЛНР". А уже потом – кадыровцы, военные России и т.д.", – подчеркнул Николай Осиченко.
Что происходит в Мариуполе
- Во временно оккупированном городе готовятся к так называемым президентским выборам в России. В частности, в Мариуполе продолжается сбор подписей в поддержку Владимира Путина. Оккупанты устанавливают пункты сбора подписей в местах, где есть большое скопление людей, в частности, в супермаркетах.
- По словам советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, людей хватают из очередей в кассы и заставляют ставить подписи. Отказ означает, что человек не поддерживает Путина, а за это ждет наказание от "репрессивной машины ФСБ".
- Кроме того, в школах города проводится активная агитационная работа среди детей в поддержку Путина. Так, в школе "Невская", которую построили оккупанты, провели цикл лекций о "детях Путина". Речь идет не о настоящих детях главы Кремля, а о пропагандистской организации для несовершеннолетних вроде "Юнармии" или "Движение первых".
- Также оккупанты поощряют граждан России переезжать в Мариуполь. Им предлагают в городе работу с высокой заработной платой, а также дешевую ипотеку и выгодные условия кредитования: 2% с почти нулевым взносом.