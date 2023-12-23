Важный сигнал: зачем враг массово завозит россиян в Мелитополь

Весной 2024 года в России состоятся президентские выборы. Чтобы максимально увеличить явку населения, организаторы решили провести процедуру и на оккупированных территориях.

Городской голова Мелитополя Иван Федоров сказал 24 Каналу, что местные жители отказываются участвовать в очередных псевдовыборах. Поэтому оккупанты вынуждены завозить туда россиян.

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Враг пытается завозить агитаторов и организаторов. Следовательно, с нашим местным населением он не договорился. Они не согласились сотрудничать с оккупантами и помогать в организации этого фейка, который называют "выборами",

– подчеркнул Федоров.

Оккупанты пытаются запугать местных жителей

В МИД Украины заявили, что проведение российских выборов на оккупированных территориях грубо нарушает законодательство Украины и нормы международного права. Также призвали цивилизованный мир наложить новые санкции на страну-агрессора.

На оккупированных территориях продолжаются различные фильтрационные мероприятия – от домовых обходов до проверок телефонов и других личных вещей. Кроме того, не приостанавливается принудительная паспортизация населения.

Враг не гнушается даже преследованием детей. Так, стало известно о задержании трех подростков. Их обвиняют в сентябрьских взрывах в одном из ресторанов во время празднования оккупантов.

Россияне понимают, что не могут преодолеть сопротивление, поэтому хотят такими примерами запугать наших жителей,

– объяснил Федоров.

Ситуация на оккупированных территориях: последние новости

Россияне создали невыносимые условия жизни на оккупированных территориях. Инфраструктура получает все больших разрушений, ликвидация аварий на критических объектах длится дни и недели.

Зато слаженно действует репрессивная машина – даже против детей. Стало известно, что в Херсонской области 20 декабря россияне казнили восьмиклассника на виду у его семьи.

Несмотря на видимость власти, врагу довольно тревожно из-за постоянных взрывов. Оккупанты вынуждены постоянно усиливать охрану, а также изменять маршруты передвижения и пребывания.

Враг прибегает к разным методам "перевоспитания" детей на оккупированных территориях. Для этого, в частности, организовывает их поездки в крупные города России на праздничные мероприятия.