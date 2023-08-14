"Башни Кремля" начинают строить Россию без Путина: при каком условии возможен новый мятеж

Политика Владимира Путина удовлетворяет все меньше людей в России, поэтому может начаться новый мятеж. Но на этот раз бунт, вероятно, будет иметь более серьезные последствия, чем 24 июня.

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус сказал 24 Каналу, что все зависит от того, объединятся ли недовольные российские военные с вагнеровцами. Над этим уже работают "элиты".

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"На самом деле нужна идея, которая объединит недовольных российских военных, вагнеровцев. Пока есть противостояние, они вряд ли готовы идти на определенный союз", – отметил Ус.

Так, ультраправым российским патриотам не нравится ЧВК "Вагнера", которая вместо "служить родине" зарабатывает где-то в странах Африки. Но "башни Кремля" уже ищут то, что могло бы объединить эти силы.

Следующий мятеж может привести к распаду России

"То, что мы все с вами видели, было демоверсией. Пригожин остановился, потому что не знал, что делать дальше. С ним могут работать "башни Кремля", которые уже начинают строить Россию без Путина", – констатировал Ус.

Это не будет революция именно граждан России – речь об объединении интересов отдельных "башен Кремля", стремящихся сохранить свое состояние. В то же время, результатом такого переворота может стать распад страны-агрессора.

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