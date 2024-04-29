Несите корвалол: у Скабеевой припадок из-за тайной поставки ATACMS Украине

Российские пропагандисты бесятся из-за продолжения военной помощи от США для Украины. Особенно у них "горит" из-за тайной передачи дальнобойных ракет ATACMS.

Российские пропагандисты внимательно следили за ситуацией с военной помощью от США. Очевидно, что страна-агрессор пыталась сделать все возможное, чтобы сорвать этот процесс. Но ничего не удалось. Соединенные Штаты таки приняли дальнейшую поддержку для Украины.

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Пусть запасаются корвалолом

В одном из сюжетов на российском телевидении Скабеева взбесилась из-за продолжения военной помощи для Украины. Их раздражает, что уже буквально через несколько дней после того, как президент США Джо Байден подписал законопроект, военная помощь начнет прибывать в Украину.

Оружия будет действительно много. Штаты передадут и БМП Bradley, и транспортные средства HMMWV. Будут и артиллерийские боеприпасы.

Больше всего Скабееву раздражало, что Штаты передадут авиабомбы и аэродромное оборудование. А это – намек, что передача истребителей F-16 произойдет уже довольно скоро. Пропагандисты бесятся, ведь это – "потенциальный носитель ядерного оружия".

Также Скабеева взволнована из-за информации о тайной передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS на 300 километров. Она перечислила, что это оружие поможет Киеву бить по временно оккупированному Крыму. Забавно, но и она предполагает, что Украина может запустить эти ракеты по Минску.

Военная помощь для Украины: кратко