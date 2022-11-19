Россияне активизировались в районе Гуляйполя: что задумали оккупанты
Возле Гуляйполя, что в Запорожской области, захватчики активизировались и пытаются идти в атаки. Однако те 6 штурмовых групп, которые там собрали оккупанты – это только усиленный батальон и они не несут серьезной угрозы.
Вероятнее всего, в районе Гуляйполя россияне, как и возле Угледара, пытаются остановить прорыв Вооруженных Сил, который готовится в сторону побережья Азовского моря. Такое мнение 24 каналу озвучил полковник запаса, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан.
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Что происходит в районе Гуляйполя
Дело в том, что в районе Гуляйполя собрана достаточно неплохая часть украинских войск, которая, используя этот плацдарм, может продвинуться в сторону Бердянска. Следовательно, российским захватчикам нужно удержать этот прорыв.
Поэтому они контрударом с участием чуть больше батальона своих войск хотят занять лучший укрепрайон для того, чтобы сдерживать наступление украинских защитников.
Это не наступление россиян как таковое – они готовятся к нашему наступлению. Они очень сильно его боятся,
– объяснил военный эксперт.
Свитан объяснил действия оккупантов в районе Гуляйполя: смотрите видео
Ситуация в Запорожье: что известно
- Российские захватчики продолжают нести потери. В Мелитополе ВСУ уничтожили штаб одного из подразделений врага. Кроме того, в Запорожской области уничтожены два состава боеприпасов оккупантов: 2 РСЗО "Град" и ЗРК С-300. Также враг потерял 100 человек убитыми и ранеными.
- Украина сигнализирует, что после деоккупации Херсона будет продолжать наступать и отвоевывать свои земли. Военные намекают, что украинцы готовятся к новому сухопутному наступлению через Запорожскую область в сторону Мелитополя.
- Россияне боятся наступления ВСУ на Юге. Они наращивают оборонные рубежи в районе Михайловки, в оккупированной Запорожской области. Более того, для изготовления защитных конструкций оккупанты планируют использовать мощности предприятий в Пришибе Запорожской области.
- Часть российских войск, находившихся на правом берегу Херсонщины, страна-агрессорка перебросила на Запорожье . Так, например, в Днепрорудное приехало 17 машин с бурятами, а в Мелитополь – много "мобиков".
- Американский генерал Бен Ходжес предположил, что с темпами контрнаступления, которые есть сегодня, Украина уже к январю может занять Мариуполь и Мелитополь . А потом начнется решающий этап кампании – освобождение Крыма.