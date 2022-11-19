Россияне активизировались в районе Гуляйполя: что задумали оккупанты

Возле Гуляйполя, что в Запорожской области, захватчики активизировались и пытаются идти в атаки. Однако те 6 штурмовых групп, которые там собрали оккупанты – это только усиленный батальон и они не несут серьезной угрозы.

Вероятнее всего, в районе Гуляйполя россияне, как и возле Угледара, пытаются остановить прорыв Вооруженных Сил, который готовится в сторону побережья Азовского моря. Такое мнение 24 каналу озвучил полковник запаса, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан.

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Что происходит в районе Гуляйполя

Дело в том, что в районе Гуляйполя собрана достаточно неплохая часть украинских войск, которая, используя этот плацдарм, может продвинуться в сторону Бердянска. Следовательно, российским захватчикам нужно удержать этот прорыв.

Поэтому они контрударом с участием чуть больше батальона своих войск хотят занять лучший укрепрайон для того, чтобы сдерживать наступление украинских защитников.

Это не наступление россиян как таковое – они готовятся к нашему наступлению. Они очень сильно его боятся,

– объяснил военный эксперт.

Свитан объяснил действия оккупантов в районе Гуляйполя​: смотрите видео

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