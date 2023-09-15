Россияне обстреливают оккупированные территории, чтобы обвинить ВСУ

Российские оккупанты продолжают цинично обстреливать захваченные территории, чтобы затем обвинить в этом украинских военных. В частности такое происходит на Запорожье.

Корреспондент из Запорожья рассказал 24 Каналу о ситуации на оккупированной части региона. Во время обстрелов захваченных населённых пунктов враг применяет 82-мм минометы, чтобы сильно ничего не побить.

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Так, утром 15 сентября российские захватчики начали обстреливать населённые пункты по оккупированному левому берегу. После этого они говорят местным жителям, что это их якобы обстреливают украинские военные.

Однако люди в основном этому не верят. В то же время основной расчет врага не на них – это делается для пропагандистских источников.

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Россия объявила 10 сентября "единым днем голосования", однако носить ящик для бюллетеней начали фактически с конца августа. Таким образом оккупанты хотели охватить как можно больше людей.

Процедура голосования снова была далека от законной. В частности, по домам ходили не только представители так называемой "комиссии", но и вооруженные "ополченцы". Очевидно, что "выиграть" могла только "Единая Россия".

К слову, украинские военные добавили "огоньку" этому сомнительному событию. Так, дроны атаковали "избирательный" штаб россиян в Скельках Васильевского района. Кроме того, произошел взрыв на участке в Бердянске.

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