Успехи ВСУ южнее Бахмута, россияне продолжают штурмы: Сырский о ситуации на Востоке
Источник:Александр Сырский
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал оперативную обстановку на фронте. В частности, он заявил о некоторых успехах ВСУ южнее Бахмута.
Силы обороны продолжают наступательные действия и отражают попытки атаки россиян. Оккупанты стремятся вернуть утраченные позиции, однако у них ничего не получится.
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Ситуация на Востоке
Александр Сырский рассказал, что Силы обороны продолжают удерживать врага на многих участках фронта. В частности, на Купянском направлении россияне вели штурмовые действия в районах Синьковки, а также восточнее Петропавловки и Ивановки. Натиск врага удалось успешно сдержать.
Ситуация остается острой вокруг Бахмута, однако Силы Обороны имеют определенные успехи вблизи города.
Бахмутское направление. Россияне пытались атаковать в районах Клещиевки и Андреевки. Все атаки были отражены. Наша армия продолжает штурмовые действия южнее Бахмута,
– написал Сырский.
Командующий подчеркнул, что Вооруженные Силы продолжают наносить врагу потери в живой силе и технике, а также закрепляются на достигнутых рубежах.
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