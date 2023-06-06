Штурмуют в сопровождении бронетехники: в ВСУ рассказали о тактике россиян возле Марьинки
Марьинка остается одним из самых горячих участков фронта. Враг 18 раз атаковал позиции ВСУ в районе города.
Перед штурмом противник применяет артиллерийскую подготовку, ведет танковый обстрел. Штурмы проходят в сопровождении бронетехники. Об этом 24 Каналу сказал спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.
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Подробнее о поведении врага
Вчера вечером, 5 июня, три танка и БМП атаковали с одного фланга, а с другого – пошла ракетная пехота. С помощью противотанковых ракетных комплексов удалось ликвидировать два танка. Еще один танк и БМП скрылись.
Что характерно, противник уже хорошо знает наши позиции, их координаты и использует это во время боевых действий. Например, он знает, где находится стрелок, который пользуется Javelin, и БМП своей пушкой по этой позиции достаточно активно поливает,
– подчеркнул
В этой истории помогли "Стугны", поразившие две единицы танков. В то же время массированно атакует пехота.
"При том, что с одного фланга штурмовали кадыровцы, а с другого – россияне. Эта история была зафиксирована из дрона и это характерные действия противника на этом участке", – подытожил представитель Сил обороны.
Ситуация в Марьинке: последние новости
- В Марьинке продолжаются активные боевые действия. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ там мощно стоят, однако за этим кроются упорные бои, артиллерийские обстрелы и применение вражеской авиации.
- В течение 2 июня наши защитники отразили 14 вражеских атак в районе города. Противник понес значительные потери в живой силе и технике.
- Россияне не могут добиться никакого успеха в Марьинке. При этом оккупанты уже спорят между собой, кто будет контролировать город