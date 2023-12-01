Там действительно ад, – Барабаш рассказал, что происходит возле коксохима
Россияне с 10 октября активизировали штурмы в районе Авдеевки. Оккупанты методически уничтожают город, а сейчас пытаются захватить Авдеевский коксохимический завод.
Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал 24 Каналу, что бои за город усилились. Атаки российских захватчиков направлены на гражданских жителей и на позиции украинской армии.
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Какая ситуация возле коксохима
Следует различать Авдеевскую промзону и коксохимический завод. Коксохим расположен на въезде, а промзона на выезде, в сторону Ясиноватой. Россияне не оставляют попыток попасть на коксохим, а штурмы продолжаются днем и ночью.
"На Авдеевской промке также продолжаются очень сложные бои, последние полторы недели там просто ад", – сказал Виталий Барабаш.
Что происходит в районе коксохима: смотрите видео
Ситуация возле Авдеевки: актуальные новости
- Разведка Великобритании сообщает об огромных потерях россиян за последние недели. Причиной этого называют бои за Авдеевку. Ранее по количеству потерь самым "смертоносным" месяцем считали март 2023 года, когда шла битва за Бахмут. Тогда Россия теряла по 776 оккупантов в день. Потери страны-агрессора за ноябрь оценивают в 931 единицы личного состава в день.
- Авдеевское направление является одним из самых сложных по всей линии фронта. Однако украинские воины мужественно удерживают оборону и отбивают атаки врага. В пресс-службе Сил специальных операций 1 декабря сообщили, что только за час их снайперы уничтожили 12 бойцов вражеской армии. Еще трое оккупантов, которые пытались подойти к позициям наших военных, получили ранения.
- Россияне все чаще используют кассетный боеприпас РБК-500. Его вес 500 килограммов, такое оружие способно выпускать от 100 до 350 суббоеприпасов. Оккупанты запускают эти бомбы далеко от цели. Это снижает их точность, но является более безопасным для российских самолетов.