Угроза серьезная: Черник предположил, сможет ли Россия взять Авдеевку до 14 декабря

Владимир Путин отдал приказ захватить Авдеевку до 14 декабря. В это время российский президент проведет так называемую "прямую линию" – общение с народом в форме вопросов и ответов.

Военный эксперт Петр Черник прокомментировал эту новость 24 Каналу. По его мнению, оккупанты будут делать все возможное, чтобы выполнить приказ царя, но вряд ли им это удастся.

Вашему вниманию Путину нужны победы на поле боя, чтобы провести свою "Прямую линию" в декабре, – ISW

"Прохождение Авдеевки для них важно. Смогут ли до 14 декабря? Скорее нет, чем да. Но не забывайте, что Бахмут взяли колоссальными человеческими валами", – отметил Черник.

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Обратите внимание! В The Washington Post написали, что Бахмут стал одним из главных разногласий между США и Украиной. Американцы считали, что город нужно оставить и не тратить на него живую силу и оружие.

Однако населенный пункт стал настоящей мясорубкой для российских оккупантов. Враг потерял там свои лучшие силы – ЧВК "Вагнера" и десантные подразделения.

Путину нужны победы

В ходе "прямой линии" российский президент планирует доложить о "победах" в Украине. Он уже понял, что на этом историческом этапе ликвидация украинской государственности недостижима, но ему нужны хоть какие-то успехи.

Продемонстрировав таким способом свою "эффективность", Путин хочет подготовить почву для президентских выборов весной.

Организаторы "прямой линии" уже создали "боевую группу" для фильтрации "неправильных" вопросов Владимиру Путину.

Потому диктатору нужна Авдеевка, но не только она. Он стремится выйти на административные границы Донетчины и Луганщины.

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