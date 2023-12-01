Знаковая цель для врага: почему Россия настойчиво продолжает штурмовать Авдеевку

Продолжаются тяжелые бои на Авдеевском направлении. Российские оккупанты внезапно активизировались около города более месяца назад – 10 октября.

Народный депутат, секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко рассказал 24 Каналу о ситуации возле Авдеевки. Он объяснил, почему враг упорно продолжает штурмовать населенный пункт.

Вашему вниманию Штурмы пехоты России вблизи Авдеевки представляют угрозу, но не приведут к продвижению, – ISW

"С военной точки зрения, Авдеевка не имеет никакого стратегического значения. <...> Для врага это политическая цель, потому что российская армия больше года не имела никаких побед, а только поражения", – констатировал Костенко.

Так, последним "достижением" россиян стал частичный захват Бахмута. Более того, это сделали не солдаты, а наемники ЧВК "Вагнера", которые еще и нанесли репутационные потери российской армии.

Почему именно Авдеевка

Россия выбрала для активизации именно Авдеевку, потому что это узнаваемый населенный пункт. Город расположен в 13 километрах от Донецка и еще с 2014 года полуокружен российскими силами.

Костенко отметил важность линий обороны вокруг Авдеевки, чтобы иметь возможность отойти в любой момент. Ситуация возле города довольно угрожающая, потому что для достижения своей цели враг не жалеет живой силы.

Ситуация возле Авдеевки: последние новости

В Генштабе ВСУ заявили, что Россия не оставляет попыток окружить Авдеевку, для чего применяет также авиацию. Однако украинские военные крепко стоят на своих позициях и наносят врагу значительные потери.

В последние недели оккупанты активизировались в промышленной зоне с целью захвата Авдеевского коксохимического завода. Однако защитники полностью контролируют ситуацию, как и предприятие.

В то же время россиянам удалось достичь условного прогресса на Авдеевском направлении. Однако незначительное продвижение стоило им тысячи жертв.

В британской разведке сообщили, что под Авдеевкой российские оккупанты понесли наибольшие потери за 2023 год. Они надеялись быстро захватить город, но не могут.