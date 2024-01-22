Ситуация в Авдеевке ухудшается: какие оборонные возможности ВСУ на этом направлении

Ситуация в районе Авдеевки накаляется. Российские оккупанты захватили ресторанный комплекс "Царская охота" на южных окрестностях города.

Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал 24 Каналу продвижение врага на Авдеевском направлении. Видно, что цель страны-агрессора остается неизменной – окружить и захватить город.

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"В Авдеевке ситуация такова, что с каждым напором врага наши силы где-то постепенно будут вынуждены отходить. Надо это понимать и к этому быть готовыми. При таких условиях удерживать оборону на некоторых рубежах – это сложная задача", – пояснил Мусиенко.

Украинские военные удерживают позиции, пока это возможно и оправдано ввиду риска окружения и угрозы личному составу. Как только эти вызовы и угрозы возрастут, командование примет решение об уходе.

Защитники делают все возможное

Несмотря на тяжелые условия, украинские военные эффективно выполняют поставленные задачи:

уничтожить как можно больше оккупантов;

не допустить ускорения вражеского продвижения;

истощить российские подразделения.

Кроме того, военно-политическое руководство работает над развитием оборонной линии, которая уже демонстрирует эффективность. Но ее нужно дальше усиливать.

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