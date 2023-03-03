На второй-третьей линии под Бахмутом оккупанты даже без автоматов, – офицер ВСУ

Больше года идет полномасштабная война, которую оккупант хотел закончить через три дня. Потому сейчас у россиян чувствуется кризис вооружения, даже автоматы на линии фронта получают не все.

Об этом 24 Каналу рассказал лейтенант, заместитель командира батальона "Свобода" Владимир Назаренко. Он подчеркнул, что украинские военные могут увеличивать количество потерь врага в десятки раз, для этого им необходимо как можно большее вооружение.

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Военный сообщил, когда оккупанты понимают, что попали под огневой контроль украинских вооруженных сил, то сдаются в плен. Подтвердить или опровергнуть массовость этого явления боец не может, но такие прецеденты встречаются.

"В Бахмуте сейчас ад"

По словам Назаренко, в Бахмуте сейчас происходит настоящий ад. Он подчеркнул, что украинским военным нужно еще больше оружия, артиллерии, дронов, ведь чем больше этого будет, тем быстрее, качественнее, точнее и в больших масштабах они смогут противодействовать врагу.

Сейчас потери врага – 1 к 7, мы можем 1 к 10, 1 к 20, 1 к 100. Да и в принципе наша задача, чтобы ни один украинский герой не погибал, а оккупанты просто разбивались, давились о стену, об украинскую оборону, шли на самоубийство,

– добавил боец.

Он рассказал, что сейчас задача ВСУ – "так перемалывать оккупанта, чтобы он не успевал восстанавливаться, чтобы он не успевал подходить".

Автоматы в дефиците

Назаренко сообщил, что украинские военные в декабре своими глазами видели, что "на второй и третьей линиях обороны оккупанты находятся даже без автоматов".

Копающие окопы и блиндажи были вообще без автоматов. Автоматы были только у тех, кто на нулевой линии,

– заметил военнослужащий.

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