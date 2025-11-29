Наши Силы обороны постоянно осуществляют рейдовые операции. Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал 24 Каналу, что в Покровске происходят зачистки от малых групп врага.

Читайте также ВСУ отвоевывают некоторые утраченные позиции в Покровске, – экс-сотрудник СБУ

"Противник в разы количественно превосходит наши силы. Он бросает новые силы. Часть – уничтожается, часть – закрепляется. То есть это процесс. Но самое главное то, что на Покровском направлении благодаря грамотно выстроенной обороне сорваны все планы Путина", – подчеркнул он.

Как Путин врет о ситуации в Покровске?

Сергей Кузан отметил, что кремлевский диктатор Владимир Путин постоянно рассказывает о якобы "захвате Покровска", "окружении ВСУ" и так далее. Однако это совсем не так.

Говорить об этом не приходится. Или его сознательно дезинформируют, или Путин проводит такую информационную операцию, психологическое давление, в частности, на американскую сторону, вводя их в заблуждение,

– предположил он.

Более сложная ситуация в районе Мирнограда. Там россияне пытаются перерезать украинскую логистику. Продолжаются активные ожесточенные боевые действия и меры по стабилизации ситуации.

Какая ситуация на Покровском направлении?