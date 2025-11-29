Наши Силы обороны постоянно осуществляют рейдовые операции. Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал 24 Каналу, что в Покровске происходят зачистки от малых групп врага.
"Противник в разы количественно превосходит наши силы. Он бросает новые силы. Часть – уничтожается, часть – закрепляется. То есть это процесс. Но самое главное то, что на Покровском направлении благодаря грамотно выстроенной обороне сорваны все планы Путина", – подчеркнул он.
Как Путин врет о ситуации в Покровске?
Сергей Кузан отметил, что кремлевский диктатор Владимир Путин постоянно рассказывает о якобы "захвате Покровска", "окружении ВСУ" и так далее. Однако это совсем не так.
Говорить об этом не приходится. Или его сознательно дезинформируют, или Путин проводит такую информационную операцию, психологическое давление, в частности, на американскую сторону, вводя их в заблуждение,
– предположил он.
Более сложная ситуация в районе Мирнограда. Там россияне пытаются перерезать украинскую логистику. Продолжаются активные ожесточенные боевые действия и меры по стабилизации ситуации.
Какая ситуация на Покровском направлении?
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что за неделю украинские военные зачистили более 10 километров квадратных в Покровске. Сейчас Силы обороны блокируют попытки российских захватчиков осуществлять штурмы малыми пехотными группами.
Спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук подчеркнул, что ситуацию возле Покровска удалось несколько выровнять. Это самое горячее направление, однако после спецопераций, которые провела Украина, фронт удалось несколько стабилизировать.
В Нацгвардии рассказали, что оккупанты изменили тактику штурмов на Покровском направлении. Россияне больше не прибегают к массированным штурмам с привлечением бронетехники. Сейчас захватчики активно применяют авиацию и артиллерию для ослабления украинской обороны.