Наші Сили оборони постійно здійснюють рейдові операції. Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан розповів 24 Каналу, що у Покровську відбуваються зачистки від малих груп ворога.

"Противник у рази кількісно переважає наші сили. Він кидає нові сили. Частина – знищується, частина – закріплюється. Тобто це процес. Але найголовніше те, що на Покровському напрямку завдяки грамотно вибудуваній обороні зірвано усі плани Путіна", – підкреслив він.

Як Путін бреше про ситуацію у Покровську?

Сергій Кузан зазначив, що кремлівський диктатор Володимир Путін постійно розповідає про нібито "захоплення Покровська", "оточення ЗСУ" і так далі. Проте це зовсім не так.

Говорити про це не доводиться. Або його свідомо дезінформують, або Путін проводить таку інформаційну операцію, психологічний тиск, зокрема, на американську сторону, вводячи їх в оману,

– припустив він.

Складніша ситуація у районі Мирнограда. Там росіяни намагаються перерізати українську логістику. Продовжуються активні запеклі бойові дії та заходи зі стабілізації ситуації.

Яка ситуація на Покровському напрямку?