В случае катастрофы на ЗАЭС придется эвакуировать 275 тысяч человек из 3 областей, – Старух

Учитывая заминирование и постоянные атаки россиян Запорожской атомной электростанции, украинское руководство готовится к разным вариантам развития событий, в том числе и наихудшим.

Разработаны планы эвакуации населения

Так, в случае крушения на АЭС нужно будет срочно эвакуировать людей, обитающих в радиусе 50 километров вокруг станции. Об этом в эфире общенационального марафона новостей рассказал глава Запорожской ОВ Александр Старух.

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По его словам, еще в мирное время были созданы планы эвакуации населения в случае чрезвычайной ситуации ядерного характера на территории ЗАЭС.

По этим планам отселению подлежат 275 тысяч человек из 50-километровой зоны. Это жители Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областей,

– заметил Старух.

Реакторы ЗАЭС надежны

Глава Запорожской ОВА объяснил, что реакторы станции рассчитаны на разные ситуации и способны выдержать удары, поэтому они достаточно надежны. Однако гораздо больше рисков связано с хранилищем отработанного ядерного топлива ЗАЭС.

Последние новости о ситуации на ЗАЭС: коротко

После заминирования и обстрелов ЗАЭС Украина призвала международные организации МАГАТЭ и ООН срочно направить на станцию специальную миссию.

Отреагировать на недопустимые действия россиян призвали и в Сенате Франции . Там заявили, что Россия использует ЗАЭС как оружие для ведения войны в Украине.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что опасными провокациями на ЗАЭС россия ищет способ остановить контрнаступление ВСУ .

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