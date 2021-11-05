"Ситуативно и точечно": в Генштабе сказали, когда ВСУ могут снова применить Bayraktar

Украина может в очередной раз использовать на Востоке беспилотник Bayraktar. Однако оружие применят только при определенном условии.

Это сделают если будет угроза для жизни наших военных. Такое заявление сделал начальник Генерального штаба Сергей Шаптала.

Обратите внимание Украинские военные будут увеличивать использование Bayraktar, – Генштаб

Применят, когда будет угроза для жизни

По его словам, Bayraktar применят только тогда, когда будет необходимость "погасить" угрозу, чтобы сохранить жизни украинских защитников.

Если необходимо угрозу "погасить", чтобы сохранить жизнь военным, то мы применяем Bayraktar. Это будет ситуативное точечное применение,

– подчеркнул Шаптала.

Заметим, что ранее руководитель Генштаба сообщил, что Вооруженные силы продолжат использовать беспилотник. Поэтому Украина и наращивает их количество.

Использование Украиной Bayraktar: что известно

ВСУ впервые применили такие беспилотники Bayraktar TB2 26 октября 2021 года, отогнав так русских боевиков.

Москве это очень не понравилось. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что наша страна якобы пытается втянуть Россию в войну.

Германия подчеркнула, что обеспокоена решением Украины использованием оружия. Такого же мнения и Франция.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на такие заявления, отметив, что дипломатические каналы уже получили ответы.