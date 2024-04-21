Вся информация куплена: как Скабеева впервые сказала правду

Российская пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что в современном мире важна интерпретация события. Мол, это называют "эпохой постправды" – когда есть правда или может ее не быть. Она отметила, что, если считать себя патриотами, то "лучше работать на государство". По словам Скабеевой, "не существует объективной информации". Есть только информация, за которую "кто-то заплатил".

Это 24 Каналу прокомментировал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, отметив, что российская пропагандистка была невероятно откровенна. Возможно, даже впервые в жизни.

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"Она действительно говорит правду. Она действительно говорит: "Мы вам врали, врем и будем врать. Потому что мы продажные, мы на службе у государства, у фашистского рейха, и будем продолжать врать", – подчеркнул Яковенко.

Так, например, в диссертации помощника Путина Владимира Мединского было определение – "историческая правда". Мол, это то, что "отвечает интересам государства".

Считаете вы, что "Украины никогда не было" – значит, "не будет никакой Украины". Считаете вы, что, например, "Россия всегда была Святая Русь и всегда во все времена она никогда никого не завоевывала" – значит, это и будет "правдой",

– рассказал российский оппозиционный журналист.

Он подчеркнул, что не существует никакой "исторической правды". Между тем Скабеева дала более широкую трактовку того, что нет никаких фактов, а вся информация – куплена.

"Скабеева все сказала: "Постправда", – добавил Игорь Яковенко.

Бред от Ольги Скабеевой