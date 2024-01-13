Скандал с семьей Гринкевичей показал, что украинцы не будут молчать и это очень хорошо. Впрочем, как отметил советник председателя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эксклюзивном интервью 24 Каналу, хочется, чтобы решения о подобных случаях коррупции принимались быстрее и жестче.

Важно Система сопротивляется, но мы это преодолеем, – Умеров о борьбе с коррупцией в Минобороны

Напомним, что в первой части интервью мы писали о том, участвует ли Украина в каких-то тайных встречах по переговорам с Россией. Больше интересных деталей – читайте по ссылке.

Как Украина усиливает производство оружия

Все больше и чаще в мире говорят о том, что Украине надо возрождать свой военный потенциал. Насколько это возможно в Украине? Мы выпускаем дроны, а что мы еще выпускаем? Можем ли мы себя уже обеспечивать? Будем ли обеспечиваться в ближайшее время?

Выпускаем не только дроны, а снаряды различных модификаций, в частности начинаем работать над 155-мм калибром. Выпускаем мины, артиллерию – и средства, и стволы отдельно, выпускаем дальнобойные ракеты.

Но это все надо увеличивать в масштабах. Можно выпускать, например, 10, 20 или 30 ракет, а можно, если масштабировать это все, выпускать 300 – 400. Но для этого нужны определенные производственные возможности – то есть сырье.

Важно строить свое военное производство, и над этим Украина активно работает. Есть много уже примеров, когда все это проработано логистически и уже имплементировано в реализацию на разных уровнях.

Мы не говорим, где конкретно те или иные производства размещаются, но, поверьте, есть и в Украине, и за рубежом совместные с Украиной. Многие производители из европейских стран заинтересованы в том, чтобы эти производства были и, в частности, совместные инвестиции.

Вопрос в том, что годами украинское военное производство – это было постсоветское производство. То есть мы дорабатывали те технологии, те инструменты, которые еще были наработаны в Советском Союзе. А сейчас Украине приходится переформатироваться на стандарт НАТО. А это – лицензии, соответствующие производственные линии, которых в Украине не было, соответствующие разрешения и тому подобное. Это надо еще и юридически все правильно выстроить.

Обратите внимание! Во время визита в Литву 10 января Владимир Зеленский и Гитанас Науседа подписали соглашение о совместном производстве, в том числе средств борьбы с дронами. Украинский лидер заявил, что "таких контрактов и договоров будет много", над этим уже работают.

Производства есть, но это кардинальная смена парадигмы. То есть от старого советского типа производства переходим на стандарт производства НАТО. А это означает определенные юридические, логистические потребности, которые надо решать, которые решают.

Подтягиваются различные компании, национальные правительства и создаются совместные предприятия, которые позволяют решить эти вопросы юридического характера – лицензирование, разрешения и так далее. Мы практически с нуля строим новую индустрию военного производства. Это огромная работа. Можно ли это делать во время войны – у нас никто не спрашивает. Мы это делаем.

Почему? Мы понимаем, что это крайне необходимо. Украина должна частично сама себя обеспечить. Ведь было бы странно, если бы Украина имела такой же ВПК как имеет Россия, с учетом ее бюджета, типа оружия, которое Россия использует в этой войне.

Она использует советское оружие – поэтому там проще все. Просто надо наращивать производство. Здесь я о санкциях не просто так говорю. Ракеты, которыми они обстреливают нас, изготовлены в 3 – 4 квартале 2023 года.

Обратите внимание В российских ракетах Х-59 нашли более 40 иностранных деталей, – НАПК

Там есть компоненты из стран, которые являются подписантами жесткого санкционного давления на Россию. Это же странно. Есть десятки, сотни, тысячи компаний, которые сейчас сознательно работают на российском рынке, финансируя милитарный бюджет.

Это может быть бесконечным. Они платят налоги в России, из которых 42% бюджета – прямые ассигнования на войну. Еще и бравируют: "Смотрите, мы увеличили продажи в России". То есть вы зарабатываете деньги в России, платите там налоги, за которые она атакует Украину. А после этого ваши правительства оказывают нам помощь, чтобы мы от этого закрылись. Это же не выглядит абсурдно? Выглядит. Об этом тоже надо говорить.

Нельзя одной рукой помогать, а другой давать возможность зарабатывать на том, кто на тебя нападает.

К сожалению, Россия останется нашим с вами соседом. Мне этого очень не хочется. Мне хотелось, чтобы это было немножко другое государство. Например, европейская часть была бы переименована в другое государство с другими эволюционными целями. Ряд "самых махровых" регионов, чтобы туда перешла Московия и т.д. Мне этого хотелось, но это – фэнтези.

И поэтому у нас всегда будет этот сосед, который будет иметь комплекс неполноценности. Обиду на демократический мир, что "они их унизили". Прежде всего на Украину. И поэтому они будут периодически эту обиду вытягивать, накручивать себя и пробовать снова куда-то идти. Для того чтобы этого не было, чтобы это можно было предотвратить, нам нужны:

военные союзы, то есть в рамках гарантий безопасности или в рамках военного альянса НАТО и тому подобное;

современные военные производства. Они должны быть синхронизированы со странами НАТО в полном объеме. В частности, должен быть отказ от старого советского вооружения и принципа управления войсками и тому подобное;

инвестиции, в частности от наших партнеров, с учетом состояния украинской экономики сейчас.

В какие направления должны вложиться ради будущей безопасности

Правильно ли я вижу, что наше будущее в военном плане где-то похоже на Израиль и Тайвань?

Сложный вопрос. Наше будущее точно похоже на Израиль и Тайвань, но надо учитывать, что Россия – это всегда вопрос обязательной агрессии. По сравнению с Ближним Востоком, Россия – это большая страна.

Россия, официально, в отличие от террористических организаций типа Хезболлы или ХАМАС, почему-то имеет разрешения от глобальных сообществ, политических элит на право владения ядерным оружием, ракетами дальнего радиуса действия, стратегической авиацией, космическими силами и так далее.

Это немного более сложный для нас с вами вопрос, ведь Россия будет иметь всегда доступ к официальному владению всеми средствами убийства. ХАМАС – это просто террористическая организация, которая не имеет никаких разрешений, но она себе что-то кустарно делает. А у нас с вами будет всегда оппонент, который будет вести себя агрессивно через определенные промежутки времени. Поэтому мы должны обязательно вкладываться в две вещи:

фундаментальная трансформация системы безопасности, то есть армия, силы безопасности, контрразведка, разведка должны иметь другой вид. И в целом переформатирование Сил обороны и безопасности;

большое современное военное производство. Не ради продажи в страны Африки и тому подобное, на чем специализировались 20 лет Укрспецэкспорт и подобные организации, а именно для модернизации средств, контрсредств для противостояния с Россией – тотальное переформатирование военного производства.



Украина должна вкладываться в Силы обороны ради безопасности / Getty Images

Реакция на коррупционный скандал с Гринкевичами

Суд арестовал имущество семьи, компании львовского бизнесмена Игоря Гринкевича. И все это должно возместить убытки, нанесенные его сделками на тендерах Минобороны. Как вы воспринимаете эту новость?

Вызовы, которые сейчас стоят перед Украиной, выглядят так: первое – коррупция, второе – несправедливость, третье – война. Безусловно, кроме отвращения, презрения к людям, которые грабят Вооруженные Силы во время войны, ты не можешь к этому никак относиться.

Очень хорошо, что об этом говорят, проводят расследования, накладывают соответствующие юридические санкции. Надо все же придерживаться юридического процесса, к сожалению. Потому что хотелось бы жестче и быстрее принимать соответствующие решения относительно подобного типа коррупции или даже мародерства.

Для людей очень важно предотвращение коррупции. Это – не абстракция. И тогда переходим в ощущение несправедливости. Что такое справедливость, в понимании людей? Они не хотят видеть, что "задержали, сказали, сфотографировали, отпустили". Они хотят видеть следующее:

задержали – это говорит о нетерпимости государства к проявлениям коррупции;

четко зафиксировали человека, наложили все аресты, зафиксировали его в СИЗО;

быстрое рассмотрение этих дел;

максимальные сроки заключения.

Это – о справедливости. Тогда лояльность общества к институту государства существенно повышается. Все четко осознают, что такое война, какие риски она несет, и как ей надо противостоять.



Что могли получить военные за "отмытые" деньги Гринкевича / Инфографика 24 Канала

Не может быть одновременно: кто-то отдает все, теряет все, делает это сознательно, идет на передний край, работает в тылу, максимально донатит, а кто-то, мало того, что грабит Вооруженные Силы, так еще и манифестирует это. То есть показывает роскошный образ жизни в инстаграме или в любых других социальных сетях. И это неправильно. Но правильно то, что об этом говорят, фиксируют.

И таких случаев... Это не только о Гринкевиче. Есть другие случаи, есть конкретные фамилии. И СБУ, и Нацполиция, и ГБР, и прокуратура активно работают по всем направлениям. Постоянно продолжаются задержания, фиксация, уголовные дела и тому подобное.

Система по коррупционному положению была построена не во время войны. Она строилась все эти 30 лет. Люди считали возможным заходить на тот или иной поток бюджетных средств и "премиально" что-то получать.

А потом это все масштабировать в машины, автопарки, в дополнительные дома, путешествия и тому подобное. Мы не можем одномоментно избавиться от всех этих явлений. Они есть, но мы можем об этом говорить. Мы можем это не терпеть, можем жестко за это наказывать, получать конкретные следственные действия и последующие юридические процессы с фиксацией больших сроков для людей подобного типа. Это будет означать, что люди верят в государство.

Постепенно восстановить доверие к государству можно только конкретикой. Не пиаром, не проговариванием банальных вещей о том, что не надо терпеть коррупцию – это очевидно. Но конкретными юридическими терминами. Только так будет восстановлено: первое – справедливость, а второе – антикоррупция. А после этого люди четко зафиксируют: война должна быть выиграна.

Россияне замерзают: спровоцирует ли это бунты

Более 20 регионов России сейчас остаются без отопления. В то же время именно Россия считала, что без ее газа замерзнет вся Европа. Могли ли они представить себе, что ее граждане будут вдруг замерзать? Приведет ли это к каким-то внутренним беспорядкам внутри российского общества и стоит ли нам на это рассчитывать?

Во-первых, без российского газа никто никогда не замерзнет – это фикция. Российский газ есть или его нет – это не проблема вообще. Это проблема пропаганды и доверия к этой пропаганде, которая долгое время существовала в ряде европейских стран. Без российского газа можно спокойно и без проблем существовать, что сегодня Европа и демонстрирует.

Во-вторых, Россия постоянно замерзала. Она не умеет управлять, не умеет делать комфортной жизнь своих сограждан. Это основа основ России: там некомфортно и они никогда это не исправят.

В-третьих, они никогда не перестанут воровать, потому что концепция "дураки и воры" является предметом национальной гордости России. Они могут жить только за счет воров и дураков. Это очень важно понять.

Вызовет ли это определенные бунтарские настроения в России? Здесь немножко шире надо на это смотреть. Даже когда страна является агрессором, который нападает на другую страну, то в начале возникает единство вокруг лидера. Мол, мы сильные, мы всех будем убивать. И оно может тянуться определенное время. Понятно, что россияне хотели, чтобы это был блицкриг. Они бы тогда вообще до луны прыгали и рассказывали, какие они мощные.

Но между тем социологически доказано, что это состояние – доверие к лидеру, который начал эту агрессивную войну, которая формирует это странное и бесчеловечное единство – длится 2 года. Якобы мы готовы, чтобы вы (российская власть – 24 Канал) и в дальнейшем продолжали убивать народ суверенной Украины. Но постепенно лояльность и единство теряется даже в России, несмотря на то, что там нет никакой конкурентной информационной дискуссии.



Путин с россиянами / Getty Images

И поэтому лояльности и единства все меньше и меньше. Безусловно, доверия к достаточно трусливому Путину и силовой вертикали все меньше. Такие проявления, как выставка "Замерзающая Европа в России" параллельно с самообстрелами Воронежа, Белгорода, Калуги и других регионов (способствуют уменьшению доверия к российской власти – 24 Канал). Россия сама себя обстреливает, потому что она так воюет.

Безусловно (из-за войны Россия получила – 24 Канал) большие потери, большое количество раненых, инвалидов, большое количество криминализованных героев. Они отправляли зеков на войну, обнуляя репутацию этих преступников. То есть сначала его на 20 лет посадили, потому что он убил жену и детей, а после этого отправили в так называемую "сво", где он кого-то другого убивает. А потом его вернут, чтобы он читал лекции в детских садах и школах, и Россия делала из него героя.

Безусловно это все приводит к существенному повышению криминализации. Потому что человек, который является убийцей, он таким и остается. Только он еще и получил индульгенцию на убийство, и он будет делать это на территории России. Все это вместе приведет к социальным потрясениям в России. Я об этом неоднократно уже говорил, это объективный исторический процесс. Сегодня определенное единство в России держится на двух вещах:

они с удовольствием читают все пессимистические публикации западных медиа. Им кажется, что, мол, немножко досидим, и там (в Украине и на Западе – 24 Канал) все сломаются и скажут: "Ах, гори оно все синим пламенем";

они держатся на том, что линия фронта не обвалилась и существенных тактических поражений нет. Как только будут тактические поражения, и как только уменьшится существенно количество искусственной "пессимизации" в медиа, тогда мы с вами будем видеть совсем другие социальные процессы в России.

И тогда, как только в каком-то городе пройдет масштабная манифестация против местной власти, это как цепочка потянет за собой другие (подобные протесты – 24 Канал) в разных регионах. И поэтому мы с вами можем дождаться очень важного исторического процесса в России, который мы знаем под названием "классический русский бунт".