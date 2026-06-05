"Помощь не означает, что мы забыли Волынь": Польша возмущена названием "Герои УПА" для подразделения ВСУ

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обратился к украинским властям с призывом пересмотреть решение о присвоении одному из подразделений ВСУ названия "имени Героев УПА". В Варшаве считают, что такое решение вызывает негативную реакцию в польском обществе.

В то же время польский чиновник подчеркнул, что поддержка Украины в войне против России остается неизменной. Об этом он сказал в видеообращении, на странице Министерства обороны Польши.

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Почему Польша выступила против названия "Герои УПА"?

По словам министра, от начала полномасштабного вторжения России Польша была одним из главных союзников Украины и оказывала военную, политическую и гуманитарную поддержку.

Потому что мы знаем, что свободная Украина – это также безопасность Польши и всей нашей части Европы. Но именно поэтому я должен четко сказать: решение о предоставлении украинскому военному подразделению названия в честь героев УПА вызывает в Польше глубокую боль, беспокойство и протест,

– заявил польский министр.

Министр Польши отреагировал на присвоение подразделению ВСУ названия "Героев УПА": смотрите видео

Он отметил, что понимает восприятие УПА частью украинского общества как символа борьбы против советской власти и борьбы за независимость. Однако в Польше, по его словам, деятельность Украинской повстанческой армии ассоциируется прежде всего с трагедией польского населения на Волыни.

Косиняк-Камыш отметил, что Польша не возлагает ответственность за те события на весь украинский народ и отдельно вспомнил украинцев, которые во время Волынской трагедии спасали поляков, назвав их настоящими героями.

Глава Минобороны выразил убеждение, что современная Украина имеет достаточно собственных героев нынешней войны против России, чьи имена могут стать символами для военных подразделений.

Их отвага войдет в историю. им не нужны покровители, которые разъединяют союзников,

– сказал Косиняк-Камыш.

Он подчеркнул, что помощь Польши Украине не означает отказа Варшавы от собственной исторической памяти. По его словам, польская сторона ожидает уважения к памяти жертв Волынской трагедии и призывает Киев найти такую форму чествования военных, которая не станет причиной новых споров между странами.

"Об унижении Украины речь не идет. Речь идет о проявлении зрелости, ответственности и уважения к народу, который в самый тяжелый момент поддержал Украину", – подчеркнул министр.

Из-за чего возник скандал?

Ранее президент Украины Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений Вооруженных сил Украины почетное наименование "Героев УПА".

В соответствующем указе отмечалось, что решение принято для восстановления исторических традиций украинского войска и учитывая боевые заслуги подразделения.

Решение вызвало дискуссию в Польше. Его уже раскритиковал президент Польши Кароль Навроцкий. В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск призвал не допустить обострения спора между Киевом и Варшавой из-за исторических вопросов, подчеркнув, что от конфликта между союзниками может выиграть только третья сторона.

В свою очередь украинский МИД также отреагировал на заявления польских политиков о присвоении подразделению названия "Героев УПА".