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      Скандал с Бужанским: в Минобразования отреагировали на вымогательство денег "слуги народа"

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      Народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский
      Народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский / facebook.cоm

      Народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский предложил родителям школьников самым привести в порядок территорию школы, сбросившись по 100 гривен на люки. В Минобразования напомнили нардепу, что за материально-техническое обеспечение и содержание школ отвечают их основатели, а за вымогательство средств у родителей предусмотрена административная и уголовная ответственность.

      Руководитель экспертной группы по вопросам государственно-общественного образования Директората дошкольного и школьного образования МОН Владимир Божинский отметил, что с вопросом пересмотра финансирования можно обращаться или к местным депутатам, или в местную государственную администрацию, пишет "Украинская правда".

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      Эксперт отметил, что директор не может принуждать родителей сдавать деньги на обеспечение школы.

      Он (директор – ред. 24 канал) мог обратиться к родителям с соответствующей просьбой о добровольной благотворительной помощи, и уже тот, кто хотел бы, мог бы помочь. Но я понимаю, что добровольность может быть с привкусом принуждения, и взносы могут быть по факту принудительными,
      – сказал сотрудник МОН.

      Божинский отметил, что местные власти имеют возможность вносить изменения в бюджет и могут найти средства на решение каких-то ситуаций, требующих немедленного вмешательства, даже в конце бюджетного года.

      Если у родителей требуют деньги, то за это предусмотрена уголовная ответственность, и в таком случае следует обращаться в полицию.

      Если из-за отказа родителей сдавать какие-то средства, в школе начинают травить ребенка – это буллинг. В таком случае надо обратиться в учреждение образования, которое должно составить комиссию, прийти к определенным выводам. За такие действия предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

      Что известно о скандале с Максимом Бужанским?Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский попал в очередной скандал. На этот раз он назвал родителей учеников одной из школ в Днепре инфантильными долб**бами. А причиной такого высказывания стало то, что, по убеждению Бужанского, родители не могут скинуться по 100 гривен и купить канализационные люки.

      Через некоторое время Бужанский признал, что был неправ. По его словам, он действительно эмоционально отреагировал на ситуацию и "перегнул с эпитетами".

      Ранее Бужанский обозвал "тупой овцой" журналистку издания "Новое время" Ольгу Духнич.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Полиция Скандал Криминальные новости Деньги Слуга народа Новости Днепра Министерство образования и науки Украины
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