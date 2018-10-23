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      Скандал в школе Харькова: девочке не дали сладостей, потому что ее мама не сдала деньги

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      В школе Харькова девочке не дали сладостей, потому что ее мама не сдала деньги
      В школе Харькова девочке не дали сладостей, потому что ее мама не сдала деньги / Фото из открытых источников

      В харьковской школе вспыхнул конфликт из-за торта. Мама одной из учениц не сдала денег на нужды класса, из-за чего ее дочь поставили перед доской на праздновании и сказали, что для нее торта нет.

      О конфликте написали родители и представители учебного заведения в Facebook.

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      Так, учитель харьковской школы №151 Евгений Товстолуг уверяет, что на собрании было решено купить порционный торт и пирожные. Деньги сдали все, кроме мамы одной ученицы.

      Она принципиально не сдает деньги ни на какие нужды класса,
      – говорит учитель.

      По его словам, в другие праздники родители покупали большой круглый торт. Когда резали, то давали девочке кусок "за счет других детей". В этот раз торт якобы были порцией сладостей.

      В то же время, мама одноклассника девочки Наталья Добрынина в комментариях написала, что классный руководитель не позволила ученице пойти домой с празднования. Она также подчеркнула, что торт на самом деле порционным не был.

      "Девочку поставили у доски и сказали, что ей ничего не дадут, потому что ее родители принципиально не сдают деньги на нужды класса", – пишет Добрынина.

      Другая пользовательница Марьяна Пецух отметила, что торт организовали "с целью мести". По ее словам, родители школьников не знали о покупке сладостей.

      Сюрприз организовали с целью мести маме, которая не сдает деньги в фонд школы и класса. Ребенка заставили остаться на "чаепитии" и заставили смотреть, как другие дети едят торт. Ей не дали,
      – пишет она.

      В самой же Харьковской общеобразовательной школе №151 убеждают, что история обросла ложными подробностями.

      Так, зауч Виктория Калашник рассказала "Украинской правде. Жизнь", что торт был таки не порционный, но подтвердила, что сладостей девочке действительно не досталось.

      "Одна из мам родительского комитета сказала ей о деньгах", – отмечает чиновница.

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      Учительницы, по словам зауча, в то время в классе не было. Она о ситуации узнала из уст этой участницы родительского комитета. В учебном заведении ситуацию решают. Там рассказывают, что уже были беседы с ребенком, его мамой, другими родителями. Кроме того, планируются дополнительные обсуждения, чтобы не допустить возникновения подобных ситуаций в будущем.

       

       

      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Новости Харькова Скандал
      Источник: 24 Канал
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