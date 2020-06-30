"Нет политпроститутам": скандально уволенная Клитина в купальнике заявила о создании партии
Бывшая заместитель министра инфраструктуры по вопросам евроинтеграции Александра Клитина заявила, что создает партию "Украина против коррупции". По ее словам, причина такого шага – "на этих идиотов в штанах точно надежды нет", а цель политсилы – "разобраться наконец с этими политическими проститутами". Интересно, что свое заявление Клитина сделала в откровенном купальнике.
Заявление Клитиной о создании партии "Украина против коррупции"
Соответствующие слова Клитина произнесла в видеообращении к украинцам. Этот ролик, в частности, появился на ее ютуб-канале. Об этом пишет 24 канал.
Я решила бороться за правду самостоятельно. Потому что на этих идиотов в штанах точно надежды нет. Я создаю свою партию "Украина против коррупции". Чтобы разобраться наконец с этими политическими проститутами. Они думают, если у них в штанах что-то есть, – это достаточно для успеха и можно оскорблять женщин. И женщины – в 100 раз умнее и честнее, чем вы,
– заявила Клитина.
Также она напомнила о скандале с министром инфраструктуры Владиславом Криклием. Клитина утверждает, что чиновник не только ее уволил, но и облил грязью так, чтобы она никогда не оправилась. По словам новоиспеченной политикини, сделал он это, поскольку она "мешала им воровать на Укрзализныци".
"Поэтому я хочу разобраться со всеми коррупционерами и политическими проститутами. Все желающие присоединяйтесь ко мне – скажем нет политическим проститутам", – подытожила Клитина.
Клитина заявила, что создает партию "Украина против коррупции": видео
Подробнее о новой партии Клитиной
На своей фейсбук-странице Клитина написала, что сначала хотели назвать "Клитина против проститутов". Но поскольку это может не пройти цензуру, поэтому политсила будет называться "Украина против коррупции". Она добавила, что "Нет политическим проститутам" – это вовсе не сексистский слоган. И в ее партии рады каждому мужчине, который решит их поддержать.
"Но хочу обратить внимание, то коррупционеры у нас – в основном все мужчины. То есть по статистике у женщин есть больше шансов преодолеть коррупцию в Украине", – подчеркнула Клитина.
Основным направлением работы новосозданной партии будет:
- очистка Украины от коррупционеров и политических проститутов;
- их схем, которые душат развитие экономики и приводят к обнищанию украинцев.
Партия намерена разработать пакет антикоррупционных реформ, чтобы внедрять одновременно по всем направлениям и "не дать шанса коррупционной гидре приспособиться". В то же время партия будет иметь левоцентристский характер с сильным экологическим направлением. Защита животных и экологическое направление партии возглавит член общественного объединения "Комитет по борьбе с коррупцией и организованной преступностью" Ирина Ольховская.
Клитина говорит, что она как профессиональный экономист уверена, что стимулы для развития экономики можно совместить с внедрением принципов социальной справедливости и европейских норм.
Как на инициативу Клитиной отреагировали в сети
Медиа-эксперт Отар Довженко отметил, что Клитину уволили вообще не из-за секс-скандала.
Напомню: два малопричетних людей в частной беседе намекали, что Клитина получила должность в министерстве через постель По этому принципу (кто-то в частной беседе что-то кому-то сказал) каждый человек является фигурантом секс-скандала, коррупционного скандала, криминальной хроники и т.д.,
– отметил он .
А журналист Роман Кравец подчеркнул, если бы Клитина не была в откровенном купальнике, на ее заявления никто бы и внимания не обратил.
К теме После скандала с Джокером и увольнения из правительства Клитина устроилась в Укркосмос
Коротко о скандале с участием Клитиной
- В ноябре 2019 года народный депутат Антон Поляков опубликовал фрагмент разговора нардепов от "Слуги народа". В нем говорится о том, что Клитина якобы получила свою должность через постель.
- Вскоре пранкер Джокер опубликовал переписку с чиновницей. Он посоветовал ей написать о своей счастливой семье в соцсети. На странице Клитиной появилось такое сообщение.
- Кроме того, пранкеры спросил Клитину, сможет ли она "потянуть министерство", потому что "Владом (министром инфраструктуры Криклием – 24 канал) не удовлетворен Вова".
- Клитина ответила, что смогла бы и раскритиковала министра инфраструктуры. По ее словам, тот приблизил к себе госсекретаря Мининфраструктуры Андрея Галущака, который "еще китайский экспресс воровал при Янике".
- Она также заявила, якобы Криклий отодвинул ее от "Укрзализныци", поскольку "они что-то крутят-мутят с тендерами на локомотивы".
- После министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий инициировал освобождение своей заместительницы Александры Клитиной. Он это объяснил тем, что ситуация стала поводом для падения доверия к чиновнице.
- Также министр обратился в правоохранительные органы проверить информацию о возможной коррупции в "Укрзализныце", о деятельности проектного офиса "Спільно" и другие.