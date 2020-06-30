Бывшая заместитель министра инфраструктуры по вопросам евроинтеграции Александра Клитина заявила, что создает партию "Украина против коррупции". По ее словам, причина такого шага – "на этих идиотов в штанах точно надежды нет", а цель политсилы – "разобраться наконец с этими политическими проститутами". Интересно, что свое заявление Клитина сделала в откровенном купальнике.

Заявление Клитиной о создании партии "Украина против коррупции"

Соответствующие слова Клитина произнесла в видеообращении к украинцам. Этот ролик, в частности, появился на ее ютуб-канале. Об этом пишет 24 канал.

Я решила бороться за правду самостоятельно. Потому что на этих идиотов в штанах точно надежды нет. Я создаю свою партию "Украина против коррупции". Чтобы разобраться наконец с этими политическими проститутами. Они думают, если у них в штанах что-то есть, – это достаточно для успеха и можно оскорблять женщин. И женщины – в 100 раз умнее и честнее, чем вы,

– заявила Клитина.

Также она напомнила о скандале с министром инфраструктуры Владиславом Криклием. Клитина утверждает, что чиновник не только ее уволил, но и облил грязью так, чтобы она никогда не оправилась. По словам новоиспеченной политикини, сделал он это, поскольку она "мешала им воровать на Укрзализныци".

"Поэтому я хочу разобраться со всеми коррупционерами и политическими проститутами. Все желающие присоединяйтесь ко мне – скажем нет политическим проститутам", – подытожила Клитина.

Клитина заявила, что создает партию "Украина против коррупции": видео

Подробнее о новой партии Клитиной

На своей фейсбук-странице Клитина написала, что сначала хотели назвать "Клитина против проститутов". Но поскольку это может не пройти цензуру, поэтому политсила будет называться "Украина против коррупции". Она добавила, что "Нет политическим проститутам" – это вовсе не сексистский слоган. И в ее партии рады каждому мужчине, который решит их поддержать.

"Но хочу обратить внимание, то коррупционеры у нас – в основном все мужчины. То есть по статистике у женщин есть больше шансов преодолеть коррупцию в Украине", – подчеркнула Клитина.

Основным направлением работы новосозданной партии будет:

очистка Украины от коррупционеров и политических проститутов;



их схем, которые душат развитие экономики и приводят к обнищанию украинцев.

Партия намерена разработать пакет антикоррупционных реформ, чтобы внедрять одновременно по всем направлениям и "не дать шанса коррупционной гидре приспособиться". В то же время партия будет иметь левоцентристский характер с сильным экологическим направлением. Защита животных и экологическое направление партии возглавит член общественного объединения "Комитет по борьбе с коррупцией и организованной преступностью" Ирина Ольховская.

Клитина говорит, что она как профессиональный экономист уверена, что стимулы для развития экономики можно совместить с внедрением принципов социальной справедливости и европейских норм.

Как на инициативу Клитиной отреагировали в сети

Медиа-эксперт Отар Довженко отметил, что Клитину уволили вообще не из-за секс-скандала.

Напомню: два малопричетних людей в частной беседе намекали, что Клитина получила должность в министерстве через постель По этому принципу (кто-то в частной беседе что-то кому-то сказал) каждый человек является фигурантом секс-скандала, коррупционного скандала, криминальной хроники и т.д.,

– отметил он .

А журналист Роман Кравец подчеркнул, если бы Клитина не была в откровенном купальнике, на ее заявления никто бы и внимания не обратил.

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Коротко о скандале с участием Клитиной