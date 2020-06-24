Александра Клитина с 22 июня работает советником председателя Государственного космического агентства Украины. Женщина известна работой на должности заместителя министра инфраструктуры Владислава Криклия, с которой ее уволили после скандала с сексуальным подтекстом и слитой в сеть перепиской с Джокером.

Клитина в фейсбуке сообщила, что "помогает Агентству с международным партнерством, донорами и МФО". А потом отчиталась о встрече председателя Укркосмоса Владимира Усова с послом Франции в Украине Этьеном де Понсеном.

Напомним, в ноябре 2019 Кабмин уволил замминистра инфраструктуры Александру Клитину

В соцсетях украинцы активно обсуждают новое назначение Клитиной , ведь в ноябре 2019 она была фигуранткой двух скандалов:

О том, что женщина якобы устроилась в министерство Криклия "через постель".

И о переписке с Джокером, где пранкер выводил Клитину на разговоры о коррупции в правительстве.

Коротко о скандалах, в которых фигурировала Клитина

В министерство – "через постель"

19 ноября 2019 депутат Антон Поляков (тогда еще член "Слуги народа", в декабре он из фракции вышел) опубликовал фрагмент разговора депутатов и чиновников.

Мужчины обсуждали как раз якобы Александру Клитину , которая, мол, должность в правительстве получила "через постель".

Клитину Клитина тогда расценила этот инцидент как заказной и как признак наличия жесткого сопротивления реформам.



Клитина после увольнения из правительства устроилась в Укркосмос / Фото с фейсбука Клитиной

Слив переписки со скандальным пранкером Джокером

Джокер написал Клитиной от имени кого-то из известных политиков (от кого именно – не известно). Он убеждал женщину, что договорится с Зеленским по поводу ее даже не увольнения, а повышения – до министра. Надо только собрать материалы о коррупции в транспортной отрасли и работе министра Криклия.

В переписке Клитина писала, что с Криклием ей работать трудно, что в министерстве что-то "мутят с тендерами на локомотивы" и тому подобное.

Клитина В то же время на предложение подготовить компромат ответила: "Как-то не красиво будет сливать своего шефа".