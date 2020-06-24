После скандала с Джокером и увольнения из правительства Клитина устроилась в Укркосмос
Александра Клитина с 22 июня работает советником председателя Государственного космического агентства Украины. Женщина известна работой на должности заместителя министра инфраструктуры Владислава Криклия, с которой ее уволили после скандала с сексуальным подтекстом и слитой в сеть перепиской с Джокером.
Клитина в фейсбуке сообщила, что "помогает Агентству с международным партнерством, донорами и МФО". А потом отчиталась о встрече председателя Укркосмоса Владимира Усова с послом Франции в Украине Этьеном де Понсеном.
Напомним, в ноябре 2019 Кабмин уволил замминистра инфраструктуры Александру Клитину
В соцсетях украинцы активно обсуждают новое назначение Клитиной, ведь в ноябре 2019 она была фигуранткой двух скандалов:
- О том, что женщина якобы устроилась в министерство Криклия "через постель".
- И о переписке с Джокером, где пранкер выводил Клитину на разговоры о коррупции в правительстве.
Коротко о скандалах, в которых фигурировала Клитина
В министерство – "через постель"
- 19 ноября 2019 депутат Антон Поляков (тогда еще член "Слуги народа", в декабре он из фракции вышел) опубликовал фрагмент разговора депутатов и чиновников.
- Мужчины обсуждали как раз якобы Александру Клитину, которая, мол, должность в правительстве получила "через постель".
- Клитина тогда расценила этот инцидент как заказной и как признак наличия жесткого сопротивления реформам.
Клитина после увольнения из правительства устроилась в Укркосмос / Фото с фейсбука Клитиной
Слив переписки со скандальным пранкером Джокером
- Джокер написал Клитиной от имени кого-то из известных политиков (от кого именно – не известно). Он убеждал женщину, что договорится с Зеленским по поводу ее даже не увольнения, а повышения – до министра. Надо только собрать материалы о коррупции в транспортной отрасли и работе министра Криклия.
- В переписке Клитина писала, что с Криклием ей работать трудно, что в министерстве что-то "мутят с тендерами на локомотивы" и тому подобное.
- В то же время на предложение подготовить компромат ответила: "Как-то не красиво будет сливать своего шефа".