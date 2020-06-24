Олександра Клітіна з 22 червня працює радником голови Державного космічного агентства України. Жінка відома працею на посаді заступниці міністра інфраструктури Владислава Криклія, з якої її звільнили після скандалу з сексуальним підтекстом та злитим у мережу листуванням із Джокером.

Клітіна у фейсбуці повідомила, що "допомагає Агенству з міжнародним партнерством, донорами та МФО". А згодом відзвітувала про зустріч голови Укркосмосу Володимира Усова із послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном.

Нагадаємо, у листопаді 2019 Кабмін звільнив заступницю міністра інфраструктури Олександру Клітіну

У соцмережах українці активно обговорюють нове призначення Клітіної, адже у листопаді 2019 року вона була фігуранткою двох скандалів:

Про те, що жінка начебто влаштувалася у міністерство Криклія "через ліжко".

І про листування із Джокером, де пранкер виводів Клітіну на розмови про корупцію в уряді.

Коротко про скандали, у яких фігурувала Клітіна

У міністерство – "через ліжко"

19 листопада 2019 року депутат Антон Поляков (тоді ще член "Слуги народу", в грудні він із фракції вийшов) опублікував фрагмент розмови депутатів та чиновників.

(тоді ще член "Слуги народу", в грудні він із фракції вийшов) опублікував фрагмент розмови депутатів та чиновників. Чоловіки обговорювали якраз начебто Олександру Клітіну, яка, мовляв, посаду в уряді отримала "через ліжко".

Клітіна тоді розцінила цей інцидент як замовний та ознаку наявності жорсткого опору реформам.



Клітіна після звільнення з уряду влаштувалася в Укркосмос / Фото з фейсбука Клітіної

Злив листування зі скандальним пранкером Джокером

Джокер написав Клітіній від імені когось із відомих політиків (від кого саме – не відомо). Він переконував жінку, що домовиться з Зеленським щодо її навіть не звільнення, а підвищення – до міністра. Треба тільки зібрати матеріали про корупцію у транспортній галузі й роботі міністра Криклія.

У листуванні Клітіна писала, що з Криклієм їй працювати важко, що у міністерстві щось "мутять із тендерами на локомотиви" тощо.

тощо. Водночас на пропозицію підготувати компромат відповіла: "Якось не гарно буде зливати свого шефа".

Після цих подій 27 листопада 2019 року Клітіну уряд звільнив з посади заступника голови Мінінфраструктури (вона опікувалася питаннями євроінтеграції) за поданням самого міністра Криклія.