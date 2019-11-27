Кабмін звільнив заступницю міністра інфраструктури Олександру Клітіну, – нардеп

Заступницю Владислава Криклія Олександру Клітіну звільнили після відповідного подання самого міністра. До цього посадовиця потрапила до низки гучних скандалів. Чи саме з цим пов’язане звільнення Клітіної – поки невідомо.

Про відповідне рішення Кабінету Міністрів інформує народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко на своїй фейсбук-сторінці.

До теми: Джокер опублікував листування з заступницею міністра Клітіною, довкола якої розгорівся скандал

Заступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна звільнена за поданням міністра (не за власним бажанням). Міністра Криклія на засіданні не було,

– йдеться у повідомленні.

Водночас, Гончаренко заявив, що подавав запит на ім’я прем’єр-міністра, аби дізнатися про причини звільнення Олександри Клітіної. Втім, жодної інформації йому не надали.

Нардеп також додав: він вже подав заяву у НАБУ на Криклія через слова Клітіної про те, що міністр інфраструктури займається "мутками".

До слова, сама Клітіна на своїй фейсбук сторінці 27 листопада звітує про активну роботу. Так, вона пише про проведену нараду щодо розробки Національної транспортної моделі та жодним словом не згадує про своє звільнення.

Хто така Олександра Клітіна й чому навколо неї виникли скандали? Олександра Клітіна – заступниця міністра інфраструктури України з питань європейської інтеграції. Обіймала цю посаду вона з вересня 2019 року, хоча в самому міністерстві працює вже п’ять років.

Спочатку Клітіна потрапила у секс-скандал через нардепа Антона Полякова, який 19 листопада оприлюднив аудіозапис, де чоловіки обговорюють її як нову заступницю міністра і захоплюються її зовнішністю.

За цим послідував черговий скандал: із Клітіною завів листування пранкер Джокер. Під час нього посадовиця звинуватила Криклія у корупції, натякнувши, що той "мутить з тендерами".