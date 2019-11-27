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      Кабмин уволил замминистра инфраструктуры Александру Клитину, – нардеп

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      Александра Клитина / Фото из соцсетей

      Зама Владислава Криклия Александру Клитину уволили после соответствующего представления самого министра. До этого чиновница попала в ряд громких скандалов. Связано ли именно с этим увольнение Клитиной – пока неизвестно.

      О соответствующем решении Кабинета Министров информирует народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко на своей фейсбук-странице.

      К теме: Джокер опубликовал переписку с заместителем министра Клитиной, вокруг которой разгорелся скандал

      Заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина уволена по представлению министра (не по собственному желанию). Министра Криклия на заседании не было,
      – говорится в сообщении.

      В то же время Гончаренко заявил, что подавал запрос на имя премьер-министра, чтобы узнать о причинах увольнения Александры Клитиной. Впрочем, никакой информации ему не предоставили.

      Нардеп также добавил: он уже подал заявление в НАБУ на Криклия из-за слов Клитиной о том, что министр инфраструктуры занимается "мутками".

      К слову, сама Клитина на своей фейсбук странице 27 ноября отчитывается об активной работе. Так, она пишет о проведенном совещании по разработке Национальной транспортной модели и ни словом не упоминает о своем увольнении.

      Кто такая Александра Клитина и почему вокруг нее возникли скандалы?
      Александра Клитина – заместитель министра инфраструктуры Украины по вопросам европейской интеграции. Занимала эту должность она с сентября 2019 года, хотя в самом министерстве работает уже пять лет.
      Сначала Клитина попала в секс-скандал из-за нардепа Антона Полякова, который 19 ноября обнародовал аудиозапись, где мужчины обсуждают ее как новую замминистра и восхищаются ее внешностью.
      За этим последовал очередной скандал: с Клитиной завел переписку пранкер Джокер. Во время нее чиновница обвинила Криклия в коррупции, намекнув, что тот "мутит с тендерами".

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины НАБУ Скандал Алексей Гончаренко Владислав Криклий Министерство инфраструктуры Пранкер Джокер Секс-скандал
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