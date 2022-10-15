Если его раньше не арестуют: Шейтельман прогнозирует после войны большой скандал с Маском

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск мог написать антиукраинские сообщения в Twitter из-за опасных контактов с Кремлем. Есть ряд причин считать, что он это делал не по своему желанию.

После войны скандал вокруг заявлений Маска может выйти на новый уровень. Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Эксперт отметил, что американский миллиардер Илон Маск мог ввязаться в "очень опасную игру" с Россией.

Я подозреваю, что после войны, когда "туман" рассеется, нас ждет огромный скандал с участием Маска, если его раньше не арестует ФБР. Это тоже возможно. Он реально мог оказаться в затруднительной ситуации, и ему могли угрожать из Кремля,

– указал аналитик.

В то же время, он не исключает, что миллиардер мог согласиться стать российским шпионом "ради денег".

"Это моя версия, которую я высказал еще после первого его твита. После этого все, что происходило – лишь подтверждало мою версию. Потому что россияне могли дать ему какие-то тайные инвестиции, например – десятки миллиардов долларов, которых у него не было на покупку Twitter" , – объяснил политтехнолог.

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По его словам, только "Россия, Путин и его банды" имеют деньги, которые можно использовать "таким тайным образом".

"В карьере Маска есть несколько моментов, когда он получал инвестиции неизвестного происхождения и об этом многие говорят. Очевидно, он мог возвращать "долг" России в виде этих твитов, которые могли диктовать прямо из офиса Путина. Тем более, что в некоторых из них неправильно переведены слова", – добавил обозреватель.

По его мнению, то, что Маск опроверг факт недавнего разговора с Путиным, а впоследствии ситуацию прокомментировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, означает, что "нет дыма без огня".

"Потом выясняется, что против него есть расследование по финансированию соглашения с Twitter – об этом пишет BBC, а не Путин или Песков. Поэтому история очень "мрачная". Сейчас, возможно, он не выполнил какие-либо обязательства. Россияне могли просто угрожали сбить спутники Starlink и поэтому требовали публиковать эти идиотские твиты", – убежден Шейтельман.

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