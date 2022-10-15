Если его раньше не арестуют: Шейтельман прогнозирует после войны большой скандал с Маском
Глава Tesla и SpaceX Илон Маск мог написать антиукраинские сообщения в Twitter из-за опасных контактов с Кремлем. Есть ряд причин считать, что он это делал не по своему желанию.
После войны скандал вокруг заявлений Маска может выйти на новый уровень. Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.
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Эксперт отметил, что американский миллиардер Илон Маск мог ввязаться в "очень опасную игру" с Россией.
Я подозреваю, что после войны, когда "туман" рассеется, нас ждет огромный скандал с участием Маска, если его раньше не арестует ФБР. Это тоже возможно. Он реально мог оказаться в затруднительной ситуации, и ему могли угрожать из Кремля,
– указал аналитик.
В то же время, он не исключает, что миллиардер мог согласиться стать российским шпионом "ради денег".
"Это моя версия, которую я высказал еще после первого его твита. После этого все, что происходило – лишь подтверждало мою версию. Потому что россияне могли дать ему какие-то тайные инвестиции, например – десятки миллиардов долларов, которых у него не было на покупку Twitter" , – объяснил политтехнолог.
Почему Илон Маск писал антиукраинские сообщения в Twitter: смотрите видео
По его словам, только "Россия, Путин и его банды" имеют деньги, которые можно использовать "таким тайным образом".
"В карьере Маска есть несколько моментов, когда он получал инвестиции неизвестного происхождения и об этом многие говорят. Очевидно, он мог возвращать "долг" России в виде этих твитов, которые могли диктовать прямо из офиса Путина. Тем более, что в некоторых из них неправильно переведены слова", – добавил обозреватель.
По его мнению, то, что Маск опроверг факт недавнего разговора с Путиным, а впоследствии ситуацию прокомментировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, означает, что "нет дыма без огня".
"Потом выясняется, что против него есть расследование по финансированию соглашения с Twitter – об этом пишет BBC, а не Путин или Песков. Поэтому история очень "мрачная". Сейчас, возможно, он не выполнил какие-либо обязательства. Россияне могли просто угрожали сбить спутники Starlink и поэтому требовали публиковать эти идиотские твиты", – убежден Шейтельман.
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Скандальные заявления Маска: что известно
- Недавно Илон Маск отметился возмутительными заявлениями, предложив "формулу мира", которая совсем не подошла украинцам.
- Это вызвало бурную реакцию и у обычных пользователей сети и у политиков Украины и мира. Они предлагали ему более логичные варианты достижения мира.
- В Офисе Президента Украины сразу отреагировали на "формулу мира" от Маска. Глава ОП Андрей Ермак призвал украинцев направить свою энергию не на это сообщение, а на донаты для ВСУ. В ответ на заявление Маска украинцы собрали 63 100 долларов на учебник по истории Украины для Маска.
- Политолог Ян Бреммер настаивает, что Илон Маск таки общался с Владимиром Путиным перед скандальными публикациями в твиттере об Украине. Ранее миллиардер и основатель компаний SpaceX и Tesla это решительно опроверг.
- Также стало известно, что Маск находится под федеральным расследованием США. Дело касается компании Twitter, которую богач собирался приобрести за 44 миллиарда долларов, однако сорвал сделку.
- Компания Илона Маска SpaceX, вероятно, отказалась предоставлять Украине бесплатные услуги Starlink из-за слов украинского дипломата Андрея Мельника. Бывший посол Украины в Германии недавно жестко отреагировал на сообщения Маска в твиттере.
- Недавно Маск заявил, что Россия активно пытается "убить" единую систему связи Starlink, работающую на украинском фронте.
- Впоследствии Илон Маск продолжил писать странные твиты. В частности, он заявил, что Россия может уничтожить США и Европу менее чем за 30 минут, если применит ядерное оружие и наоборот.