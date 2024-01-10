Надо переходить на собственное производство оружия: сколько еще может продолжаться горячая фаза войны

Украине следует не только надеяться на международных партнеров, но и сосредоточиться на собственном производстве оружия. Война может еще долго продолжаться, поэтому свое оружие очень нужно.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, заметив, что 2024 год должен стать годом Крыма, а 2025 год – годом Донбасса. Но если Запад не предоставит достаточное количество авиации и дальнобойных ракет, все может сдвинуться на 3 – 4 года.

Смотрите также Борьба за жизнь продолжается. Как Украина пережила 2023 год и что нас может ждать в 2024 году

В любом случае все должно дойти до распада России. А ведь этот процесс может затянуться на долгие годы.

Если не будет достаточно авиации и ракет, то освобождение Крыма и Донбасса может сдвинуться на 3-4 года. Тогда кончится горячая фаза. А реально нам придется в состоянии войны находиться лет десять, пока Россия будет распадаться. Потому и нам очень нужно собственное производство оружия,

– заметил Свитан.

Какое оружие прежде всего нужно производить

Как подчеркнул Свитан, безусловно, стоит сосредоточиться на системах ПВО. В некоторых случаях их даже можно использовать в качестве наступательного оружия. К примеру, наносить удары с комплексов С-300, как это делают оккупанты.

Также следует возобновить производство собственных ракет либо на территории Украины, либо на соседних государствах. То же касается артиллерийских боеприпасов, мин и т.д.

Все это – буквально расходные материалы. Мы должны производить такое оружие. Это следует делать даже тогда, когда мы будем находиться в НАТО. Под боком будет территория России. А там и Китай с годами может начать свою экспансию, выдавливая российские или построссийские государства в сторону Европы.

– отметил Свитан.

Производство оружия в Украине: коротко