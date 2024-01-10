Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що 2024 рік має стати роком Криму, а 2025-ий – роком Донбасу. Та якщо Захід не надасть достатньої кількості авіації та далекобійних ракет, то все може зсунутися на 3 – 4 роки.

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У будь-якому випадку все має дійти до розпаду Росії. А цей процес може затягнутися на довгі роки.

Якщо не буде достатньо авіації та ракет, то звільнення Криму та Донбасу може зсунутися на 3 – 4 роки. Тоді закінчиться гаряча фаза. А реально нам доведеться в стані війни перебувати років десять, поки Росія буде розпадатися. Тому й нам дуже потрібне власне виробництво зброї,

– зауважив Світан.

Яку зброю насамперед потрібно виробляти

Як наголосив Світан, безперечно варто зосередитися на системах ППО. У деяких випадках їх навіть можна використовувати як наступальну зброю. До прикладу, завдавати ударів з комплексів С-300, як це роблять окупанти.

Також варто відновити виробництво власних ракет або на території України, або на сусідніх державах. Те саме стосується артилерійських боєприпасів, мін тощо.

Усе це – буквально розхідні матеріали. Ми повинні виробляти таку зброю. Це варто робити навіть тоді, коли ми перебуватимемо в НАТО. Під боком буде територія Росії. А там і Китай з роками може почати свою експансію, видавлюючи російську чи постросійські держави в бік Європи,

– зазначив Світан.

Виробництво зброї в Україні: коротко