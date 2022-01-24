Сколько депутатов сейчас болеют COVID-19: ответ Стефанчука

В Украине идет очередное ухудшение пандемии коронавируса. Не обходят заболевание и народные депутаты.

Об этом сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук. Он обратил внимание на эпидемию в Украине и назвал, сколько парламентариев сейчас болеют.

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Стефанчук: Призываю вакцинироваться

Стефанчук призвал Аппарат Парламента перейти к режиму работы, который "дал бы возможность обеспечить жизнь и здоровье работников Аппарата". Очевидно, речь идет о дистанционной работе.

Ранее спикер Рады выступал за то, чтобы нардепы голосовали дистанционно. В парламент должны подать соответствующий проект закона.

В то же время Председатель Верховной Рады Украины призвал нардепов проходить тестирование и вакцинироваться для того, чтобы предотвратить распространение заболевания среди народных избранников.

Сейчас COVID-19 болеют 11 народных депутатов и 34 работника Аппарата Верховной Рады Украины,

– объяснил он.

Также Стефанчук напомнил, что прививаться можно в Центре вакцинации в отеле "Национальный". Он призвал нардепов, помощников-консультантов, работников Аппарата Парламента о необходимости носить маски во всех помещениях парламента.

"К сожалению, на новогодние праздники имел возможность почувствовать лично действие этой болезни, поэтому призываю вас всех вакцинироваться, беречь себя и соблюдать дистанцию", – сказал Стефанчук.

Коронавирус в Украине: последние новости

Новый штамм коронавируса Омикрон был зафиксирован в 17 регионах Украины. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Из-за новой вспышки коронавируса в Ивано-Франковской области уже усилили карантинные ограничения. С 24 января там действуют правила красной зоны.

Когда ситуация с COVID-19 в Киеве достигнет показателей красной зоны, в городе усилят карантин. В общественном транспорте введут режим спецпропусков.

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