Сколько депутатов сейчас болеют COVID-19: ответ Стефанчука

24 января 2022 , 17:14
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Источник:

пресс-служба Верховной Рады

В Украине идет очередное ухудшение пандемии коронавируса. Не обходят заболевание и народные депутаты.

Об этом сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук. Он обратил внимание на эпидемию в Украине и назвал, сколько парламентариев сейчас болеют.

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Стефанчук: Призываю вакцинироваться

Стефанчук призвал Аппарат Парламента перейти к режиму работы, который "дал бы возможность обеспечить жизнь и здоровье работников Аппарата". Очевидно, речь идет о дистанционной работе.

Примите во внимание! Ранее спикер Рады выступал за то, чтобы нардепы голосовали дистанционно. В парламент должны подать соответствующий проект закона.

В то же время Председатель Верховной Рады Украины призвал нардепов проходить тестирование и вакцинироваться для того, чтобы предотвратить распространение заболевания среди народных избранников.

Сейчас COVID-19 болеют 11 народных депутатов и 34 работника Аппарата Верховной Рады Украины,
– объяснил он.

Также Стефанчук напомнил, что прививаться можно в Центре вакцинации в отеле "Национальный". Он призвал нардепов, помощников-консультантов, работников Аппарата Парламента о необходимости носить маски во всех помещениях парламента.

"К сожалению, на новогодние праздники имел возможность почувствовать лично действие этой болезни, поэтому призываю вас всех вакцинироваться, беречь себя и соблюдать дистанцию", – сказал Стефанчук.

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Автор: Роман Стек