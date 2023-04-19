Цифра просто безумная, – Лубинец назвал количество гражданских украинцев в плену России
Источник:УП
В российском плену находятся не только военнослужащие ВСУ, но гражданские лица. Так, в заложниках страны-агрессора по меньшей мере 20 тысяч гражданских украинцев.
Об этом сообщил Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец. И это только количество тех, о пленении которых сообщили родственники.
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Общее количество гражданских заложников, которых сейчас удерживает Россия, просто безумно. Я могу назвать количество только тех, кто официально обратился ко мне среди их родственников: эта цифра более 20 тысяч человек,
– сообщил Дмитрий Лубинец.
Более того, по его словам, их количество на самом деле больше. Ведь под оккупацией россиян по-прежнему находится часть Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей и весь наш Крым.
Не обращаются, потому что боятся пополнить обменный фонд
Лубинец подчеркнул, что понятно, что находящиеся там родственники в Украину обратиться не имеют возможности.
Даже имея техническую возможность через Интернет, они просто боятся. Они понимают, что даже простое обращение к украинскому омбудсмену будет использовано российскими оккупационными властями как основание для того, чтобы задержать, обвинить в шпионаже и пополнить обменный фонд,
– отметил Лубинец.
В то же время, Украина не может проводить обмены гражданскими, добавил Лубинец. Он добавил, что не называет это обменом и никогда не назовет. По его словам, речь идет о возвращении граждан домой.
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Впрочем, по словам Лубинца, Россия использует гражданских для того, чтобы возвращать своих военных.
Сколько украинских военных находятся в плену
- Пропавшими без вести считаются около 7 тысяч украинских военных. Об этом сообщил уполномоченный по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах.
- Согласно статистике, обычно около 60 – 65% из пропавших без вести находятся в плену. Остальные – могут быть погибшими.