200-е и 300-е в рядах Черноморского флота: сколько кораблей Россия потеряла с начала войны

С того дня, как Путин отдал приказ о нападении на Украину, ряды Черноморского флота значительно поредели. Украинские силы продолжают настойчиво убеждать врага, что его господству в Крыму вот-вот наступит конец.

Так, экс-офицер ВМС Бельгии и нынешний военно-морской аналитик Фредерик Ван Локерен проделал замечательную работу и опубликовал инфографику потерь российского флота, начиная с февраля 2022 года.

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Сколько кораблей Россия потеряла в первый год войны

Так, офицер убеждает, что сразу три больших десантных корабля были поражены "Точкой-У" в Бердянске 24 мая 2022 года. Это корабли "Саратов", "Новочеркасск" и "Цезарь Куников".

13 апреля произошло знаковое событие. Тогда на дно пошел ракетный крейсер "Москва". По нему отработали противокорабельные ракеты "Нептун".

17 июня под водой оказалось спасательное буксирное судно СБ-739 "Василий Бех". Его атаковали две ракеты "Гарпун".

29 октября года морской минный тральщик "Иван Голубец" получил повреждения в результате атаки морским дроном в Севастополе.

В 2023 году "охота" на "российские" корыта продолжилась

4 августа большой десантный корабль "Оленегорский горняк" повредил надводный дрон в Новороссийске.

13 сентября Украина ударила ракетами Storm Shadow по судоремонтному заводу в Севастополе. Эта атака уничтожила БДК "Минск" и подводную лодку "Ростов-на-Дону".

4 ноября этими же ракетами был подбит малый ракетный корвет "Аскольд" в Керчи. 26 декабря, за несколько дней до Нового года, ракетному удару подвергся БДК "Новочеркасск" в Феодосии.

Бельгиец насчитал 11 кораблей, которые были уничтожены или повреждены в результате украинских ударов. В этот список он учел и "улов" уже в новом году, а именно затопление ракетного катера "Ивановец".

Кто те "несчастливцы" из рядов оккупационного флота / Фото Фредерик Ван Локерен

Последний "улов" украинских сил: что известно об уничтожении "Ивановца"