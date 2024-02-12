Иначе Украина не сможет воевать: в "Волках да Винчи" сказали, сколько еще людей надо призвать

В последнее время военные неоднократно отмечали, что армия нуждается в свежей силе. Так, в конце декабря президент Зеленский заявлял, что к нему обращались с просьбой дополнительно мобилизовать полмиллиона человек.

Новый командир батальона "Волки да Винчи" Сергей Филимонов в эксклюзивном интервью журналистке ТСН Наталье Нагорной назвал количество людей, которое надо призвать. Без этого, по словам военного, Украина просто не сможет противостоять России.

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Через год может быть поздно

По словам Филимонова, даже несмотря на то, что в этом году не ожидается с нашей стороны активных наступательных действий, надо все равно готовиться – строить оборону, наращивать вооружение, осуществлять подготовку личного состава.

Нам надо мобилизовать 250 тысяч. Мы без этого просто воевать не сможем,

– подчеркнул командир с позывным "Филя".

Военный отметил, что на сегодня еще есть опытные и подготовленные бойцы, которые могли обучать и передавать свой опыт новичкам. Сейчас для призывников есть возможность попасть к ним в подразделения и получить необходимые знания.

Если не проводить мобилизацию сейчас, то, потом, условно через год, когда новых людей призовут, им будет гораздо труднее, ведь не у кого будет учиться. Профессионалы, которые уже на фронте, или погибнут, или будут ранены, или сломаются психологически, заметил боец.

Поэтому командир "Волков" считает откладывание мобилизации неуместным.

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