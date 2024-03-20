Очень малые шансы сдержать россиян, - в "Волках да Винчи" сказали, сколько людей следует мобилизовать

Сейчас ситуация на фронте остается сложной. Оккупанты продолжают наступать на многих направлениях. В "Волках да Винчи" назвали количество людей, которое надо дополнительно мобилизовать, чтобы сдержать врага.

По словам командира отдельного механизированного батальона “Волки Да Винчи” Сергея Филимонова, имеющихся сил не хватит даже на то, чтобы держать оборону.

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Филимонов отметил, что без дополнительно призыва украинской армии вряд ли удастся сдержать россиян на нынешней линии разграничения. Поэтому армия нуждается в пополнении в минимум 250 000 призывников.

В то же время, отметил командир, о восстановлении государственных границ в этом году речь даже не идет.

На вопрос журналистов, сможет ли Украина в 2024 году только обороняться, военный заявил, что это зависит от многих факторов. Среди них – изменения в процессе мобилизации, помощь партнеров, разрешение союзников на использование оружия по территории страны – агрессора, а также события в самой России.

Ранее Филимонов уже отмечал на неуместности откладывания мобилизации. По его словам, пока еще есть опытные бойцы, которые могли бы передать новичкам свои знания и опыт. Условно за год ситуация может измениться. Профессионалы, которые уже находятся на фронте, могут погибнуть, получить ранения или психологически сломаться. И тогда мобилизованным будет еще труднее, потому что не у кого будет учиться.

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