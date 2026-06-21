Лубинец рассказал, сколько человек покинули Украину из-за войны
Россия уже четвертый год ведет войну против Украины. Из-за вражеской агрессии и постоянных атак значительное число украинцев было вынуждено покинуть свои дома.
Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
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Сколько украинцев выехали за границу из-за войны?
Лубинец отметил, что, по данным УВКБ ООН, более 5,7 миллиона украинцев были вынуждены уехать за границу из-за вооруженной агрессии России против Украины.
Омбудсмен поблагодарил страны Европы и всего мира за то, что они смогли приютить и помочь украинцам, спасавшимся от войны. Он подчеркнул, что таким образом гражданам удалось вернуть чувство безопасности и человеческого достоинства.
И мы точно знаем, что вернёмся. Восстановим. Обнимем своих. Потому что где бы мы ни были – наш дом всегда там, где Украина,
– написал Лубинец.
Что еще известно об украинцах, выехавших за границу?
Украинские беженцы в ЕС оказали существенное влияние на экономику стран, особенно Польши, где в 2024 году они принесли в бюджет 99 миллиардов злотых.
Украинцы составляют около 66% всех легально трудоустроенных иностранцев в Польше, работая преимущественно в промышленности, транспорте, гостиничном бизнесе и строительстве.
После ослабления ограничений на выезд в ЕС могли отправиться около 400 тысяч молодых украинских мужчин, что вызывает беспокойство в Европе.
В Европе находятся более 4 миллионов украинцев со статусом временной защиты, причем больше всего их в Германии, Польше и Чехии.