Осталось всего 15%, – Скибицкий рассказал о ситуации с ракетами у россиян

У "второй армии мира" уже дефицит ракет. На сегодняшний день российские захватчики пытаются накопить их.

Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий. По его словам, россияне стремятся, чтобы боевое оружие было нацелено на военные объекты Украины.

Важно Сколько ракет Россия запустила по Украине во время массированных атак: в Минобороны назвали количество

Какая ситуация с ракетами у оккупантов

По подсчетам, у россиян осталось 15% от объемов, которые были до начала войны. Речь идет о высокоточных "Искандерах", "Калибрах", Х-101, Х-555, "Кинжалах", а также о ракетах Х-22.

Однако если рассматривать отдельно по видам, то, например, запасы "Калибров", Х-101 и Х-555 составляют даже менее 10%,

– отметил Скибицкий.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день оккупанты пытаются накопить ракеты, чтобы они не просто могли наносить удары по нашей инфраструктуре, а и чтобы это боевое оружие было нацелено на военные объекты, группировки, пункты управления и систему логистики.

Сколько ракет Россия производит за месяц и за год

Захватчики не покидают попыток найти украинскую ПВО . Сейчас запуски ракет и фальш-целей ставят целью выявить противовоздушную оборону, рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Недавно руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, что сейчас Россия производит около 40 – 50 ракет в месяц. Речь идет о ракетах разного типа, преимущественно Х-101 и "Калибр".

Мусиенко сообщил, что за 2022 год в России было произведено 240 ракет Х-101 и 130 ракет типа "Калибр".