В ГУР назвали, сколько оккупантов воюет против Украины на суше
Источник:"Украинская правда"
По информации разведки, российские оккупационные силы сохраняют высокий уровень укомплектованности. Это позволяет проводить ротации и избегать новой волны мобилизации. Украина должна воспринимать этот факт как вызов и делать соответствующие шаги.
Вадим Скибицкий, заместитель начальника ГУР Минобороны Украины, сообщил о значительной численности российских сухопутных войск, ведущих боевые действия против Украины. Собственно сейчас воюет 462 000 оккупантов, а укомплектованность подразделений сохраняется на уровне от 92 до 95%.
Смотрите также 38 параллель. Что задумал Ким Чен Ын и выгодна ли новая война России и Китая
Россия нацелена воевать
Скибицкий отметил, что благодаря высокому уровню укомплектованности российские захватчики могут проводить ротации, отводить на восстановление утратившие боеспособность подразделения и избегать новой интенсивной волны мобилизации. Это позволяет поддерживать высокий уровень боевой готовности.
Были моменты, когда укомплектованность снижалась до 89-90%, но в результате продолжения мобилизации им удается поддерживать именно на таком уровне 92-95% эту группировку,
– заявил представитель ГУР.
Чиновник отметил увеличение численности российских войск с начала полномасштабного вторжения, когда сухопутный компонент армии врага насчитывал от 180 000 до 190 000 человек. Также, по его словам, интенсивность боевых действий значительно выросла по сравнению с войной на Донбассе.
По словам Скибицкого, к войне против Украины привлечены не только сухопутные войска, но и 35 000 "росгвардейцев", авиация, Черноморский флот и другие подразделения, обеспечивающие оккупационный режим на временно захваченных оккупантами территориях.
Смотрите также Под Марьинкой украинские военные взяли в плен наемника из Сомали, – "Армия TV"
Последнее с фронта
- В общем, ситуация на поле боя остается напряженной, и Вооруженные Силы Украины продолжают противодействовать агрессии со стороны оккупантов, используя все доступные ресурсы для защиты суверенитета страны.
- В Генштабе констатируют, что самая горячая ситуация в районе Авдеевки – россияне все еще пытаются окружить город. В других направлениях фронта захватчики также безрезультатно атакуют. В частности, в районе Марьинки, Бахмута и на Запорожье.
- Вместе с тем Верховная Рада готовит изменения к законодательству по мобилизации, чтобы повысить эффективность набора граждан на службу в Вооруженные Силы и боеспособность армии.