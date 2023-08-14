Наготове могут быть подводные лодки: в ОК "Юг" оценили угрозу новых атак с моря
В настоящее время корабельная группировка врага в Черном море остается развернутой. Наготове в пунктах базирования могут быть подводные лодки, которые несли дежурство и были заряжены "Калибрами". Вероятно, они могут появиться на дежурстве на замену надводного ракетоносителя.
Об этом 24 Каналу рассказала руководительница объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк. Она отметила, что уровень ракетной опасности остается высоким.
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Ракетная опасность
На контроле надводной обстановки в Черном море находится 14 единиц и одна в Азовском. Боевые корабли на обеспечение и пограничные патрульные корабли и катера врага сконцентрированы в отдаленных районах, которые оккупанты считают безопасными для себя. Не менее 10 морских миль от контролируемого Украиной берега.
Сейчас они без ракетоносителя потому, что фрегат, участвовавший в ночной атаке, полностью отстрелялся. Он выпустил все восемь ракет, которыми был снаряжен, и вернулся в пункт базирования явно для переснаряжения,
– отметила Гуменюк.
ОК "Юг" будет оперативно информировать об изменении обстановки. Пока что не зафиксировано ни одного ракетоносителя на дежурстве. Однако, зная о практике россиян применения ракетоносителей из акватории бухт, можем говорить о том, что уровень ракетной опасности не снижается.
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Массированная атака по Украине: последние новости
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