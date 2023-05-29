Еще 430 оккупантов отправились в ряды "200-тых": потери врага по состоянию на 29 мая

Самой адской остается ситуация на фронте на Востоке нашего государства, однако Вооруженным Силам удается уменьшать личный состав захватчиков. Собственно, с начала полномасштабного вторжения было ликвидировано всего 207 030 вражеских бойцов.

В понедельник, 29 мая, в командовании украинской армии опубликовали ежедневную свежую статистику потерь врага. Так, только за минувшие сутки наши защитники отправили к Кобзону 430 оккупантов.

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Потери врага в технике

танков – 3 801 единица (+4);

боевых бронированных машин – 7 467 (+11) единиц;

артиллерийских систем – 3 435 (+10) единиц;

РСЗО – 575 (+1) единиц;

средства ПВО – 331 (+2) единица;

самолетов – 313 единиц;

вертолетов – 298 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 054 (+61) единицы;

крылатые ракеты – 1 056 единиц;

корабли/катера – 18 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 6 207 (+15) единиц;

специальная техника – 453 (+2) единицы.



Свежая статистика потерь врага на 29 мая / Картинка Генштаба

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Что происходит на фронте