Еще 430 оккупантов отправились в ряды "200-тых": потери врага по состоянию на 29 мая

29 мая 2023, 08:12
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Генеральный штаб ВСУ

Самой адской остается ситуация на фронте на Востоке нашего государства, однако Вооруженным Силам удается уменьшать личный состав захватчиков. Собственно, с начала полномасштабного вторжения было ликвидировано всего 207 030 вражеских бойцов.

В понедельник, 29 мая, в командовании украинской армии опубликовали ежедневную свежую статистику потерь врага. Так, только за минувшие сутки наши защитники отправили к Кобзону 430 оккупантов.

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Потери врага в технике

  • танков – 3 801 единица (+4);
  • боевых бронированных машин – 7 467 (+11) единиц;
  • артиллерийских систем – 3 435 (+10) единиц;
  • РСЗО – 575 (+1) единиц;
  • средства ПВО – 331 (+2) единица;
  • самолетов – 313 единиц;
  • вертолетов – 298 единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 054 (+61) единицы;
  • крылатые ракеты – 1 056 единиц;
  • корабли/катера – 18 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6 207 (+15) единиц;
  • специальная техника – 453 (+2) единицы.


Свежая статистика потерь врага на 29 мая / Картинка Генштаба

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Что происходит на фронте

  • Несколько уменьшилась на днях интенсивность боевых действий на Бахмутском направлении. Собственно, представитель Восточного командования войск Сергей Череватый заявил, что за 28 мая было лишь одно боевое столкновение украинских защитников с российскими оккупантами в самом городе-крепости.
  • Вместе с тем он констатировал, что глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин продолжает выводить наемников из этого населенного пункта в Донецкой области. Это свидетельствует о том, что главарь террористов осознает затруднительное положение, в котором он оказался.
  • Интересно, что в Институте изучения войны отмечали, что Кремль умышленно мог тормозить определенные операции группы "Вагнера" на Донбассе, в частности в Бахмуте.
  • Аналитики утверждают, что Путин не хотел выполнять обещания перед Пригожиным в случае захвата его бойцами Бахмута, поэтому и всячески пытался помешать этому процессу.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак