Мажорка, а не минорка: космически дорогие яйца в Киеве ошеломили пользователей сети
Источник:инстаграм placekyiv
Война, развязанная Россией против Украины, повлияла также на стоимость продуктовой корзины. Так что граждане нашего государства продолжают ужасаться, когда видят на прилавках яйца.
А причиной тому стала их цена. Но, справедливости ради, мы не были готовы к такому. Как выяснилось, можно купить яйца по цене, эквивалентной одному доллару в довоенное время.
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Киевляне поражены ценой яиц
Да, у Good Wine появились органические яйца по космической цене. Их элитные куры породы Минорка высиживали на ферме эксклюзивно для сети магазинов. Самых птиц привезли из солнечной Испании.
"Золотые" яйца расфасованы в упаковку по 6 штук. И стоит одна такая – 169 гривен или 281,6 гривны, если говорится о десяти.
Шесть яиц в магазине продают за 169 гривен / Фото placekyiv
Неудивительно, что пользователей сети изрядно озадачила цена этих яиц. Они были максимально щедры на реакцию, выразив предположение, что же так сильно повлияло на цену:
- "Неправильно породу курочки написали. Должна быть "мажорка";
- "Так, наверное, петух их снес";
- "Живу в Испании шестой месяц, таких "золотых" кур, а тем более таких цен – даже у самых дорогих перевозчиков – не видела";
- "Мы не из простой страны, мы из богатой".
На самом же деле, все было бы хоть немного смешнее, если бы не реалии. Сильно подорожали и обычные яйца. У некоторых производителей стоимость продукции выросла за это время вдвое, а то и больше. И связано это с последствиями полномасштабного вторжения. Враг уничтожил наши птицефабрики, а также нанес немало стресса птицам, которым удалось выжить. Так что последние действительно несутся крайне плохо.
Что будет с ценами вскоре
- Начнем с прогноза НБУ. В нем отметили, что в ближайшие месяцы цены будут расти высокими темпами. На это влияет увеличение расходов бизнеса, оккупация территорий, усложненная логистика, сокращение поголовья.
- Экономический эксперт Олег Пендзина отметил, что нам следует до конца года ожидать подорожания хлеба, круп, молочной и мясной продукции. В то же время следует отметить, что картофель сейчас дешевле, чем до начала войны. Его стоимость начнет расти уже с ноября – декабря.
- Между тем в Минагрополитики подписали меморандум с производителями. Он продлится до 31 декабря и будет предусматривать стабилизацию цен на яйца.
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