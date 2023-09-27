Пушек и боеприпасов у россиян хватает: что нужно ВСУ для уничтожения вражеской техники
Украинские защитники продолжают упорную борьбу с российскими оккупантами. Враг применяет всю артиллерию, которая есть у него на вооружении и быстро заменяет при уничтожении.
Об этом 24 Каналу рассказал командир роты ударных БПАК АХИЛЛЕС 92 ОШБР Юрий Федоренко. Бойцам ВСУ нужны ударные БПЛА и своевременная поставка оружия, чтобы обеспечить паритет и преимущество на фронте.
Смотрите также ВСУ держат под огневым контролем трассу Бахмут – Горловка: у россиян из-за этого большие проблемы
Ликвидация вражеской артиллерии
Украинские военные уничтожают вражескую технику, которой у россиян есть достаточное количество. Оккупанты заменяют уничтоженную в том же количестве.
"У нас был день, когда удалось уничтожить 5 прицепных пушек Д-20: три полностью и две были повреждены. На те места в ночное время противник затянул другие 5. То есть этих орудий хватает и боеприпасов для них", – отметил военный.
Юрий Федоренко о вооружении российской армии: смотреть видео
В частности, пушку Д-20 россияне используют для обстрела передовых позиций украинских защитников, что наносит серьезное поражение подразделениям пехоты и является проблемой, подчеркнул Федоренко. Пушка проста в эксплуатации, но быстро не может быть восстановлена – для ее изготовления нужно определенное время.
"Поэтому стоит иметь в достаточном количестве ударные БПЛА, чтобы международные партнеры не медлили с поставками боеприпасов и при системной работе артиллерия противника будет существенно уничтожена. Как следствие – на некоторых отрезках мы обеспечим паритет, а на некоторых и преимущество. У кого есть преимущество в артиллерии, у этого есть преимущество в динамике боевых действий", – подчеркнул он.
Ситуация на фронте: основные новости
- За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 38 единиц вражеских артиллерийских систем и другую технику. Ликвидировали еще 320 оккупантов и общая цифра потерь противника составляет 276 тысяч с начала полномасштабного вторжения.
- Также за прошедшие сутки произошло 26 боевых столкновений на линии фронта. Украинские силы ведут наступательные и штурмовые действия на Бахмутском направлении. А на Авдеевском отразили атаки противника в районе населенного пункта Северное Донецкой области.
- Россия снова перебрасывает на Восток Украины бывших участников ЧВК "Вагнера", находившихся в Беларуси. Это подтвердили в Восточной группировке войск ВСУ.