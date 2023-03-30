Могли бы даже изменить ситуацию под Бахмутом, – журналист о количестве двойников Путина
Российский диктатор Владимир Путин сам ездит на разные международные встречи, когда они, конечно, у него были. А на второстепенные встречи отправляет своих двойников, которых у него много.
Это уже давно всем известно. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.
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У Путина много двойников
Яковенко предположил, что у кремлевского диктатора действительно очень много двойников. Точного количества он не назвал, но пошутил, что они могли бы прибавить украинским защитникам работы, если их отправить на фронт.
Количество двойников Путина такое, что если бы их всех отправить на Бахмут, то Вооруженным Силам было бы немного труднее их всех укладывать в украинские черноземы,
– сказал российский оппозиционный журналист.
Яковенко о двойниках Путина: смотрите видео
Что известно о двойниках Путина
- Российский диктатор Владимир Путин в последнее время стал часто вылезать из бункера. Сначала съездил в "прощальное турне" по оккупированным территориям Украины, а затем встретил в Москве главу Китая Си Цзиньпина. Впрочем, доподлинно неизвестно, был ли там настоящий глава Кремля или один из его двойников.
- Что касается поездки Путина в оккупированный россиянами Крым и Мариуполь, то существуют предположения, что на самом деле это был двойник российского диктатора. В первую очередь, когда Путин приехал на оккупированные территории Украины, то стал легитимной целью ВСУ, что опасно для него.
- Кроме того, политтехнолог Михаил Шейтельман заметил интересную деталь, которая ставит под сомнение подлинность "мариупольского Путина".
- В то же время, к главе Китая Си Цзиньпину в Москве 20 – 22 марта вышел настоящий Путин. Кандидат психологических наук Дмитрий Попов отметил, что этому много доказательств, в частности странное поведение диктатора.
- Более того, психолог высказал мнение, что глава Кремля просто-таки не решился бы выпустить к китайскому лидеру своего двойника. Так, у Путина есть определенное уважение к Си.